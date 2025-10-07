scorecardresearch
कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक - Q2 बिजनेस अपडेट के बाद ब्रोकरेज ने दिया फ्रेश टारगेट

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा (Nomura) ने इन बैंकों की ताजा स्थिति पर अपनी राय देते हुए इनके शेयरों का टारगेट प्राइस बताया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 7, 2025 10:35 IST

Bank Stocks to Watch: हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और इंडसइंड बैंक ने सितंबर तिमाही (Q2FY26) के लिए अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं जिसके बाद ब्रोकरेज फर्म नोमुरा (Nomura) ने इन बैंकों की ताजा स्थिति पर अपनी राय देते हुए इनके शेयरों का टारगेट प्राइस बताया है।

कोटक महिंद्रा बैंक

कोटक बैंक का प्रदर्शन मजबूत रहा।

  • नेट एडवांसेज में 15.8% सालाना और 4.0% तिमाही वृद्धि हुई।
  • कुल जमा (डिपॉजिट्स) में 14.6% सालाना और 3.1% तिमाही वृद्धि दर्ज की गई।
  • CASA जमा में 11.2% सालाना और 6.7% तिमाही बढ़ोतरी से CASA रेशियो 42.3% हो गया।
  • लोन टू डिपॉजिट रेशियो 70 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 87.5% हुआ।

Nomura का कहना है कि बैंक का लोन और डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा रहा है और अब नजर NIM (नेट इंटरेस्ट मार्जिन) और क्रेडिट कॉस्ट पर रहेगी। नोमुरा ने कोटक बैंक पर ‘Neutral’ रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस ₹2,150 रखा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)

बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन ग्रोथ भी अच्छी रही।

  • कुल एडवांसेज में 11.9% सालाना और 4.0% तिमाही वृद्धि हुई।
  • घरेलू रीटेल लोन में 17.6% सालाना और 6.4% तिमाही बढ़ोतरी दर्ज की गई।
  • डिपॉजिट्स में 9.3% सालाना और 1.9% तिमाही वृद्धि हुई।
  • घरेलू लोन-टू-डिपॉजिट रेशियो बढ़कर 85.3% पहुंचा।

ब्रोकरेज के अनुसार बैंक का प्रदर्शन स्थिर रहा है। आगामी तिमाही में NIM और ग्रोथ आउटलुक पर ध्यान रहेगा। BoB पर भी नोमुरा ने ‘Neutral’ रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस ₹240 तय किया है।

इंडसइंड बैंक

इंडसइंड बैंक का प्रदर्शन कमजोर रहा।

  • लोन में 8.3% सालाना और 1.9% तिमाही गिरावट आई।
  • डिपॉजिट्स 5.5% सालाना और 1.8% तिमाही घटे।
  • CASA डिपॉजिट्स में 18.9% सालाना गिरावट हुई, जिससे CASA रेशियो घटकर 30.8% हो गया।
  • हालांकि, लोन-टू-डिपॉजिट रेशियो 84% पर स्थिर रहा।

नोमुरा का मानना है कि बैंक की रणनीति, रिस्क कंट्रोल और नए CEO राजीव आनंद की योजनाओं पर Q2FY26 के नतीजों में ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। इसके बावजूद, नोमुरा ने इंडसइंड बैंक पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस ₹960 बताया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
