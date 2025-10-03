scorecardresearch
BT TV
NewsऑटोCreta, Seltos, और Grand Vitara को टक्कर देने आई 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली ये SUV, कीमत ₹8.29 लाख से शुरू

Creta, Seltos, और Grand Vitara को टक्कर देने आई 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली ये SUV, कीमत ₹8.29 लाख से शुरू

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 3, 2025 14:02 IST
Citroen Aircross X
Citroen Aircross X को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है. Photo: ITG

Citroen Aircross X: फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन की भारतीय इकाई, सिट्रोएन इंडिया (Citroen India) ने आज भारतीय बाजार में अपनी नई पेशकश Aircross X लॉन्च को लॉन्च कर दिया है।

कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत ₹8.29 लाख रखी है। यह मॉडल Citroen 2.0 'Shift into the New' स्ट्रैटेजी के तहत तीसरी पेशकश है, इससे पहले कंपनी C3X और Basalt X बाजार में उतार चुकी है।

इंजन और वेरिएंट्स

Citroen Aircross X में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं -  पहला 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन और दूसरा 1.2L टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो अधिकतम 110hp की पावर और 205Nm का टॉर्क पैदा करते हैं। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जो ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से विकल्प देते हैं।

वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें: 

  1. YOU (बेस वेरिएंट) में PureTech 82 इंजन मिलता है और यह एक 5-सीटर वर्जन है।
  2. PLUS वेरिएंट एक 7-सीटर मॉडल है जिसमें टर्बो इंजन दिया गया है।
  3. MAX (टॉप-एंड वेरिएंट) भी 7-सीटर है और इसमें प्रीमियम फीचर्स के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी मिलता है।

इस SUV की कीमतें ₹8.29 लाख से शुरू होकर ₹13.49 लाख तक जाती हैं। बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, और Maruti Grand Vitara जैसे पॉपुलर मॉडल्स से होने वाला है।

वेरिएंट्स और प्राइसिंग

डिजाइन और इंटीरियर: प्रीमियम फील के साथ दमदार लुक

नई Aircross X का लुक अब और भी स्टाइलिश और प्रीमियम हो गया है। बाहर से इसे डीप फॉरेस्ट ग्रीन कलर में पेश किया गया है, और टेलगेट पर 'X' बैजिंग इसे एक खास पहचान देती है।

असल बदलाव अंदर केबिन में देखने को मिलते हैं। इसमें:

  • सॉफ्ट-टच लेदरेट रैपिंग डैशबोर्ड और डोर पैनल पर लगाई गई है, जो टच और लुक दोनों में प्रीमियम फील देती है।
  • नया बेल-लेस 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे हाई-टेक बनाते हैं।
  • इंटीरियर में गोल्ड एक्सेंट्स और नया डिजाइन किया गया गियर लीवर भी शामिल है।
  • सीट्स अब वेंटिलेटेड लेदरेट में आती हैं और पूरे केबिन में डीप ब्राउन थीम दी गई है।
  • साथ ही, एम्बिएंट और फुटवेल लाइटिंग के कारण रात में ड्राइव का मजा और बढ़ जाता है।

फीचर्स

नई Aircross X एसयूवी में ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग को न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी बनाते हैं। इसमें आपको पैसिव एंट्री और पुश-स्टार्ट बटन जैसे कंविनिएंट फीचर्स मिलते हैं, जो बिना चाबी के कार को एक्सेस करने की सुविधा देते हैं।

क्रूज कंट्रोल और स्पीड लिमिटर लंबी ड्राइव में थकान कम करते हैं, जबकि ऑटो डिमिंग IRVM और LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स रात में बेहतर विजिबिलिटी देते हैं।

इसके अलावा, SUV में 360-डिग्री कैमरा विद सैटेलाइट व्यू दिया गया है, जो पार्किंग और टाइट स्पेस में कार को आसानी से चलाने में मदद करता है।

सबसे खास है Citroen का स्मार्ट CARA AI असिस्टेंट, जो वॉइस कमांड से कई फंक्शन कंट्रोल कर सकता है – जिससे हर राइड स्मार्ट और इंटरेक्टिव बन जाती है।

5-स्टार रेटिंग वाली सेफ्टी

Citroen Aircross X को सेफ्टी के मामले में काफी मजबूत बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि इस SUV में 40 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं, जो हर तरह की ड्राइविंग कंडीशन में सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

हाल ही में हुए Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में इस कार ने शानदार प्रदर्शन किया।

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में इसे 32 में से 27.05 पॉइंट मिले, जिससे इसे 5-स्टार रेटिंग दी गई।

वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में इसे 49 में से 40 पॉइंट के साथ 4-स्टार रेटिंग मिली।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 3, 2025