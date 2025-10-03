V-Mart Retail के शेयरों में छप्परफाड़ तेजी! 15% उछला स्टॉक - इस खबर के बाद धड़ाधड़ शेयर खरीद रहे निवेशक

V-Mart Retail Share Price: रिटेल चेन कंपनी V-Mart Retail के शेयरों में आज करीब 15% की तेजी देखने को मिली है।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 1:04 बजे तक एनएसई पर 14.62% या 106.25 रुपये की तेजी के साथ 832.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 13.66% या 99.05 रुपये चढ़कर 824.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

दोपहर 12:40 बजे तक कंपनी के 3,61,585 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। कंपनी का 52 Week High 1,129.33 रुपये है और 52 Week Low 675.01 रुपये है।

स्टॉक में क्यों आई तेजी?

V-Mart Retail के शेयरों में आज यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए गए बिजसने अपडेट के बाद आई है। कंपनी ने बीते बुधवार 1 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद बताया था कि सितंबर 2025 के समाप्त तिमाही में उसका परिचालन से राजस्व साल दर साल के आधार पर 22% बढ़ा है।

कंपनी ने बताया कि Q2 FY26 यानी सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का परिचानल से राजस्व 22% बढ़कर 807 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 661 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने बढ़ाई स्टोर की संख्या

कंपनी ने अपने फाइलिंग में यह भी बताया कि सितंबर तिमाही में उसने स्टोर की संख्या में 11% का ग्रोथ किया है।

V-Mart Retail ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसने कुल 25 नए स्टोर खोले है और 2 स्टोर को बंद किया है। अब कंपनी के पास 30 सितंबर 2025 तक देश भर में कुल 533 स्टोर ऑपरेशनल हैं।

सितंबर तिमाही में खोले गए 25 नए स्टोर्स में से 5 स्टोर कर्नाटक में, 4 स्टोर यूपी, 4 स्टोर बिहार, 2 स्टोर पश्चिम बंगाल, 2 स्टरो झारखंड, 1 स्टोर जम्मू और कश्मीर, 1 स्टोर ओडिशा, 1 स्टोर राजस्थान, 1 स्टोर तेलंगाना, 1 स्टोर उत्तराखंड, 1 स्टोर छत्तीसगढ़, 1 स्टोर आंध्र प्रदेश और 1 स्टोर मेघालय में खोला गया है।