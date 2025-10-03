WeWork India का आईपीओ खुला! ₹14,904 का करना होगा न्यूनतम निवेश - ब्रोकरेज ने बताया पैसा लगाएं या नहीं?

WeWork India IPO: फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटर WeWork India Management का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। निवेशक इसे 7 अक्टूबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

₹3,000 करोड़ का यह मेनबोर्ड आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, यानी इस आईपीओ से कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा। इस OFS में कुल 4.63 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी जहां प्रमोटर Embassy Buildcon और निवेशक 1 Ariel Way Tenant कुल 4.62 करोड़ शेयर बेचेंगे।

WeWork India IPO Details

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹615-648 तय किया है और 23 शेयरों का एक लॉट सेट किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹14,904 का निवेश करना होगा।

बुधवार 8 अक्टूबर को इस इश्यू का अलॉटमेंट हो सकता है तो वहीं इसकी लिस्टिंग BSE और NSE पर शुक्रवार 10 अक्टूबर को हो सकती है।

JM Financial Ltd. इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है और MUFG Intime India Pvt.Ltd. इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

WeWork India Financials

FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹128.19 करोड़ रहा, जबकि FY24 में उसे ₹135.77 करोड़ का घाटा हुआ था। FY25 में कंपनी की कुल आय ₹2,024 करोड़ रही।

WeWork India Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 10:34 बजे तक 15 रुपये था। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 2.31% के प्रीमियम के साथ ₹663 पर हो सकती है।

WeWork India के आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं?

इस IPO को लेकर ब्रोकरेज हाउसों की राय मिली-जुली है। Angel One और SBI Securities का नजरिया न्यूट्रल है - उन्हें वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लग रहा है और रिटर्न को लेकर साफ भरोसा नहीं है।

BP Equities ने इसे अवॉइड करने को कहा है क्योंकि प्रॉफिट टैक्स गेन से आया है और पूरा OFS (Offer for Sale) है।

वहीं, Anand Rathi, SMIFS और Canara Bank Securities ने इसे लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है - उन्हें कंपनी की स्ट्रैटेजी, टेक इन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेट डिमांड पर भरोसा है।

Arihant Capital ने लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करने को कहा है, जबकि Chola Securities ने डिमांड स्ट्रॉन्ग मानते हुए भी न्यूट्रल रुख अपनाया है।