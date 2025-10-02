Multibagger Stock: सूखे मेवे, स्नैक्स, आइसक्रीम जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी कृषिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) ने बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद एक बड़ी जानकारी दी है।

1,045.64 करोड़ रुपये के मार्केट वाली इस स्मॉल कैप कंपनी के शेयर ने निवेशकों का पैसा सिर्फ 6 महीने में डबल कर दिया है। स्टॉक ने बीते छह महीने में 108% का रिटर्न दिया है।

कंपनी ने दी बड़ी जानकारी

बुधवार 1 अक्टूबर को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने फंड रेजिंग की मंजूरी दे दी है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने राइट्स इश्यू, पब्लिक इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, डेट इश्यू, प्रिफेंशियल इश्यू या किसी अन्य माध्यम से फंड रेज करने की मंजूरी दे दी है।

कंपनी ने इसके लिए फंड रेजिंग कमेटी भी गठित की है।

6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न

पिछले 5 दिन में शेयर 2% से ज्यादा और पिछले 1 महीने में 3.5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। स्टॉक ने 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए 108% का रिटर्न दिया है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 52 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 369 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

कंपनी के बारे में

Krishival Foods Ltd. एक FMCG कंपनी है जो देश और विदेश दोनों बाजारों के लिए फूड प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के पास सूखे मेवे, स्नैक्स, आइसक्रीम जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का मकसद डिस्क्रीशनल कंजम्प्शन के क्षेत्र में बड़ी कंपनी बनना है।

अपने एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसने 22 सितंबर 2025 से ब्राजील नट, बादाम, पिस्ता और बाकी सूखे मेवों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है और साथ ही आइसक्रीम पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।