Stocks to BUY: शेयर बाजार में आई हाल की गिरावट से स्टॉक मार्केट एक बार फिर से ओवरसोल्ड (Oversold) जोन में आ गया है। NSE500 इंडेक्स के सिर्फ 47% शेयर ही अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तीन महीने पहले जहां 73 शेयर अपने 52 Week High के करीब थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 31 रह गई है। कुल 278 स्टॉक्स (56%) अपने 52 Week High से 20% से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 76% था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज फर्म Axis Securities का कहना है कि एनएसई 500 के 28% शेयर अपने 52 Week High से 30% से ज्यादा टूट चुके हैं, जिससे यह पता चलता है कि निगेटिव फैक्टर्स अब काफी हद तक प्राइस-इन हो चुके हैं।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीएसयू शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट रही है। फरवरी 2024 में जहां 55 में से 35 पीएसयू शेयर 52 Week High के करीब थे, वहीं अब यह संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई है। Axis Securities का मानना है कि मौजूदा स्तरों पर लॉर्ज कैप (Large Cap) शेयर आकर्षक नजर आते हैं।

Nifty Target

ब्रोकरेज ने मार्च 2026 तक निफ्टी का टारगेट 25,500 तय किया है।

Stocks to BUY

ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने तीन स्टॉक पर BUY कॉल देते हुए इनका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए जानते हैं।

1. Lupin: ब्रोकरेज ने कहा कि FY26 तक EBITDA मार्जिन 24-25% तक बढ़ सकता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का अमेरिकी कारोबार और नई दवाओं की लॉन्चिंग से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। ब्रोकरेज ने Lupin के लिए ₹2,400 का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तरों से करीब 26% अपसाइड दर्शाता है।

2. Prestige Estates: रियल एस्टेट सेक्टर की इस कंपनी पर ब्रोकरेज ने कहा कि FY26 तक ₹27,000 करोड़ की प्री-सेल्स गाइडेंस हो सकती है। कंपनी के पास बड़ी लॉन्च पाइपलाइन है, जो आने वाले समय में मजबूत ग्रोथ का संकेत देती है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस ₹2,000 रखा है जो 32% तक का अपसाइड दर्शाता है।

3. Max Healthcare: हेल्थकेयर सेक्टर में मजबूत स्थिति रखने वाली यह कंपनी 3-7% ARPOB (Average Revenue Per Occupied Bed) ग्रोथ, करीब 80% बेड ऑक्युपेंसी और ऑनकोलॉजी पर फोकस के दम पर आगे बढ़ रही है। ब्रोकरेज ने इसके लिए ₹1,450 का टारगेट प्राइस तय किया है।