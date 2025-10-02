Stock on Radar: कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (Man Infraconstruction Ltd) के शेयर शुक्रवार 3 अक्टूबर को निवेशकों के रडार पर रहेंगे। दरअसल कंपनी ने बुधवार 1 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने बताया कि उसने लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी, MICL Developers LLP (MICL Developers') में अपनी हिस्सेदारी घटाई है।

advertisement

Man Infraconstruction के पास MICL Developers की 99.98% हिस्सेदारी थी जिसे कंपनी ने घटाकर अब 69.99% कर दिया है। कंपनी ने यह भी बताया कि जिसे ये हिस्सेदारी दी गई है उसका प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप या प्रोमोटर कंपनी से कोई संबंध नहीं है।

Man Infraconstruction Share Price

बुधवार 1 अक्टूबर को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.60% या 2.35 रुपये की तेजी के साथ 148.85 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.13% या 1.65 रुपये की तेजी के साथ 148.11 रुपये पर बंद हुआ।

1 अक्टूब तक कंपनी का मार्के कैप 6,008.58 करोड़ रुपये है।

पांच साल में 8 गुना रिटर्न

150 रुपये से कम वाले इस शेयर ने निवेशकों को बीते पांच साल में 8 गुना का रिटर्न दिया है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत, पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत, पिछले 3 महीने में 18 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 2 प्रतिशत गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में 22 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 66 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 756 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

Man Infraconstruction के बारे में

यह कंपनी मुख्य रूप से सड़कें, पुल, पोर्ट, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है।

Man Infraconstruction ने कई बड़े सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। खासकर मुंबई और गुजरात के पोर्ट और हाइवे प्रोजेक्ट्स में इसका नाम जाना-पहचाना है। इसके अलावा कंपनी ने रियल एस्टेट सेक्टर में भी हाथ आजमाया है और कई रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हैं।

