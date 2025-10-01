Dixon Technologies Share Price: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies) के शेयर पिछले पांच ट्रेडिंग सत्रों में 9% गिरकर ₹18,350 से ₹16493 पर आ गए हैं, और कंपनी का मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ से नीचे चला गया है।

बुधवार को कारोबारी समय के अंत तक कंपनी का मार्केट कैप 99,806.09 करोड़ रुपये था। हालांकि कंपनी का शेयर आज 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बीएसई पर स्टॉक आज 1.06% या 173.30 रुपये चढ़कर 16493.15 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1% या 163 रुपये की तेजी के साथ 16,485 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी के हाल ही में उठाया है ये कदम

नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Dixon Technologies ने अब लीथियम-आयन बैटरी और बैटरी पैक बनाने के लिए एक नई कंपनी बनाई है, जिसका नाम Dixon Electrocorp है। यह कंपनी Dixon की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। इसका मकसद है बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी जरूरी कंपोनेंट्स का खुद निर्माण करना, ताकि लागत कम हो और प्रोडक्शन में अधिक नियंत्रण मिल सके।

इसके अलावा Dixon अब कैमरा डिस्प्ले मॉड्यूल्स और पीसीबी (Printed Circuit Board) निर्माण जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रख रहा है।

Dixon Technologies पर ब्रोकरेज की राय

Jefferies का कहना है कि Dixon अब बैटरी और डिजिटल एप्लीकेशन्स के लिए लीथियम-आयन (Li-ion) बैटरी, सेल्स और मॉड्यूल्स का निर्माण करेगा। यह कंपनी के लिए एक बड़ा विस्तार होगा। उन्होंने Dixon के स्टॉक को ₹15,400 के टारगेट प्राइस के साथ 'Hold' रेटिंग दी है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेताया कि अगर प्रमुख ग्राहक छूटते हैं या बाजार हिस्सेदारी कम होती है, तो इसका असर नकारात्मक हो सकता है।

JP Morgan का मानना है कि Dixon के शेयरों में हाल की 10% गिरावट के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। उन्होंने इसे 'Overweight' रेटिंग दी है और ₹19,500 का टारगेट प्राइस तय किया है। उनका कहना है कि अगले 3 सालों में Dixon एक उच्च गुणवत्ता वाला अर्निंग कंपाउंडर साबित हो सकता है। संभावित पॉजिटिव फैक्टर्स में HKC के साथ JV की मंजूरी और मोबाइल PLI स्कीम का नवीनीकरण शामिल हैं।

Motilal Oswal ने Dixon पर 'Buy' रेटिंग दी है और इसका टारगेट ₹22,300 रखा है।

JM Financial ने स्टॉक को 'Hold' बताया है, और टारगेट प्राइस ₹18,000 है।

Elara Capital की रेटिंग 'Accumulate' है, और उन्होंने Dixon के लिए ₹17,000 का टारगेट दिया है।