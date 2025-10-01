scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारडिविडेंड के लिए शेयरधारकों से मिली मंजूरी! 3% से ज्यादा उछला ये रियल एस्टेट स्टॉक - 22 सितंबर थी रिकॉर्ड डेट

डिविडेंड के लिए शेयरधारकों से मिली मंजूरी! 3% से ज्यादा उछला ये रियल एस्टेट स्टॉक - 22 सितंबर थी रिकॉर्ड डेट

इस रियल एस्टेट कंपनी ने बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे डिविडेंड के लिए कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 1, 2025 12:59 IST

Dividend Stock: बुधवार को शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के बीच रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली रियल एस्टेट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) के शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:35 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.16% या 1.20 रुपये चढ़कर 39.22 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
 
Hazoor Multi Projects Dividend 

शेयर में आज यह तेजी तब आई जब कंपनी द्वारा बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया कि उसे डिविडेंड के लिए कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है।

दरअसल कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने 30 मई 2025 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 25 के फाइनल डिविडेंड के 20% का डिविडेंड यानी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी  शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड देने की मंजूरी दी थी जिसके लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिलनी बाकी थी। 

हालांकि अब बीते 29 सितंबर को हुए AGM में डिविडेंड पर शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। 

Hazoor Multi Projects Dividend Record Date

कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट पहले ही तय कर दी थी जो 22 सितंबर तय थी। इसका अगर आपके पास बीते 22 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर थे तो अब आपको डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

Hazoor Multi Projects Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2008 में 0.40 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Oct 1, 2025