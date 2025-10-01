Dividend Stock: बुधवार को शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के बीच रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली रियल एस्टेट सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) के शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।

खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:35 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.16% या 1.20 रुपये चढ़कर 39.22 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।



Hazoor Multi Projects Dividend

शेयर में आज यह तेजी तब आई जब कंपनी द्वारा बीते मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया कि उसे डिविडेंड के लिए कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है।

दरअसल कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने 30 मई 2025 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 25 के फाइनल डिविडेंड के 20% का डिविडेंड यानी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.20 रुपये का डिविडेंड देने की मंजूरी दी थी जिसके लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिलनी बाकी थी।

हालांकि अब बीते 29 सितंबर को हुए AGM में डिविडेंड पर शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है।

Hazoor Multi Projects Dividend Record Date

कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट पहले ही तय कर दी थी जो 22 सितंबर तय थी। इसका अगर आपके पास बीते 22 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर थे तो अब आपको डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

Hazoor Multi Projects Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 2 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2008 में 0.40 रुपये का डिविडेंड दिया था।