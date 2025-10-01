scorecardresearch
इस पेनी स्टॉक ने कराया नुकसान! लगातार टूट रहा शेयर - अब AGM में नहीं मिली शेयरधारकों से ये मंजूरी

आज हम आपको एक ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों का पैसा दो गुना या तीन गुना नहीं बल्कि डूबाया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 1, 2025 11:45 IST

Penny stock: जब बात पेनी स्टॉक की होती है तो निवेशकों के मन में कम निवेश में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच आ जाता है। हालांकि यह पेनी स्टॉक जितने रिवॉर्डिंग होते हैं उतने ही जोखिम भी होते हैं। 

आज हम आपको एक ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों का पैसा दो गुना या तीन गुना नहीं बल्कि डूबाया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आद्विक कैपिटल लिमिटेड (Advik Capital Limited).

2 रुपये से कम वाले एनबीएफसी सेक्टर का ये शेयर इस साल अब तक 36% गिर चुका है। हाल ही में 40वें एजीएम में ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिन्हें शेयरधारकों की मंजूरी नहीं मिली है।

इसमें अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाना और उससे जुड़े दस्तावेजों में बदलाव, सिक्योरिटीज जारी करके फंड जुटाना, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 180(1)(c) के तहत कर्ज लेने की सीमा बढ़ाना, धारा 180(1)(a) के तहत संपत्तियों पर गिरवी या चार्ज बनाना, धारा 186 के तहत तय सीमा से अधिक लोन, गारंटी या निवेश को मंजूरी देना और धारा 188 के तहत रिलेटेड पार्टी के साथ लेनदेन को स्वीकृति देना। इन सभी प्रस्तावों को शेयरधारकों की जरूरी मंजूरी नहीं मिली है। 

जिसके बाद अब कंपनी तब तक फंड जुटाने, कर्ज लेने और अन्य संबंधित कॉर्पोरेट फैसलों को लागू नहीं कर पाएगी, जब तक कि इन प्रस्तावों के लिए दोबारा शेयरधारकों से मंजूरी नहीं ली जाती और उन्हें मंजूरी नहीं मिल जाती।

Advik Capital Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

महीने के हिसाब से देखें तो  शेयर पिछले 3 महीने में 12 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 14 प्रतिशत गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 49 प्रतिशत, पिछले 2 साल में 36 प्रतिशत और पिछले 3 साल में 50 प्रतिशत टूटा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Oct 1, 2025