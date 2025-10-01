scorecardresearch
Rule Change 1st October: आज से एलपीजी महंगा, UPI और ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए नए नियम लागू! जानें 5 बड़े बदलाव

एलपीजी सिलेंडर की कीमत, हवाई ईंधन दर, रेल टिकट बुकिंग नियम, UPI फीचर में बदलाव और बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट शामिल हैं। इन बदलावों का असर हर घर और हर जेब पर महसूस किया जाएगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Oct 1, 2025 10:32 IST
Rule Change From 1st October
अक्टूबर के पहले दिन से लागू हो रहे कई बड़े बदलाव (Photo: File ITG )

Rule Change From 1st October: सितंबर खत्म होने के बाद अक्टूबर 2025 की शुरुआत हो गई है और नए महीने के पहले दिन ही कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत, हवाई ईंधन दर, रेल टिकट बुकिंग नियम, UPI फीचर में बदलाव और बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट शामिल हैं। इन बदलावों का असर हर घर और हर जेब पर महसूस किया जाएगा।

एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा

1 अक्टूबर से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में सिलेंडर ₹1,580 से बढ़कर ₹1,595 हो गया है। कोलकाता में यह ₹1,700, मुंबई में ₹1,547 और चेन्नई में ₹1,754 पर पहुंच गया है। हालांकि, आम जनता के इस्तेमाल में आने वाले 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी वह पहले की तरह ही स्थिर बनी हुई है।

हवाई ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी

1 सितंबर से एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF), यानी हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में ATF की कीमत अब ₹90,713.52 से बढ़कर ₹93,766.02 प्रति किलोलीटर हो गई है। कोलकाता में यह ₹96,816.58, मुंबई में ₹87,714.39 और चेन्नई में ₹97,302.14 प्रति किलोलीटर हो गई है। इस बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ईंधन खर्च एयरलाइंस के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा होता है।

रेल टिकट बुकिंग के नए नियम

1 अक्टूबर से IRCTC वेबसाइट और ऐप पर पहले रिजर्वेशन विंडो के खुलने के पहले 15 मिनट में सिर्फ Aadhaar वेरिफाइड यात्रियों को टिकट बुक करने की अनुमति होगी। कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए कोई बदलाव नहीं।

UPI में बदलाव

P2P कलेक्ट ट्रांजैक्शन फीचर 1 अक्टूबर से हटाया जाएगा। NPCI ने इसे सिक्योरिटी बढ़ाने और फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए लागू किया है।

बैंकों में बंपर छुट्टियां

अक्टूबर में कुल 21 छुट्टियां हैं, जिनमें दुर्गा पूजा, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, भाईदूज, छठ पूजा समेत शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं।

