LG Electronics IPO: इस दिन खुल रहा है साल 2025 का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ! चेक करें डिटेल्स

LG Electronics IPO: होम एप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली दिग्गज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (LG Electronics) का आईपीओ आगामी 7 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है।

15,000 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशक 9 अक्टूबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि आईपीओ का प्राइस बैंड अभी सामने नहीं आया है। यह बुधवार 1 अक्टूबर को जारी हो सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यह साल 2025 का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ है, जो Tata Capital (₹15,500 करोड़) और HDB Financial Services (₹12,500 करोड़) के बाद आएगा। साथ ही, यह Hyundai Motor India के बाद दक्षिण कोरियाई पैरेंट द्वारा लॉन्च किया जाने वाला दूसरा बड़ा IPO है, जिसने ₹27,800 करोड़ का इश्यू अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था।

IPO डिटेल्स

LG Electronics India का IPO पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) होगा, जिसमें 10,18,15,859 इक्विटी शेयर बिकेंगे, जिनकी फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर होगी।

इस इश्यू से कंपनी को कोई इनकम नहीं होगी, क्योंकि पूरी बिक्री LG Electronics Inc. द्वारा की जा रही है, जो इसकी दक्षिण कोरियाई पैरेंट कंपनी है।

LG Electronics Inc. अपनी 15% हिस्सेदारी ऑफलोड करेगी, जिससे करीब $1.3 बिलियन (11,500 करोड़ रुपये) जुटाने का लक्ष्य है। कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $9 बिलियन है, जो पहले के $15 बिलियन के अनुमान से कम है।

इस आईपीओ में कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 2,10,278 इक्विटी शेयर रिजर्व किए गए हैं। 50% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स (QIBs) के लिए, 35% रिटेल निवेशकों के लिए, और बाकी के 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए रिजर्व हैं।

Axis Capital, Citigroup Global Markets India, Morgan Stanley India, JP Morgan India, और BofA Securities इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर है तो वहीं Kfin Technologies इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।

LG Electronics India के बारे में

LG Electronics India की स्थापना 1997 में नई दिल्ली में हुई थी। यह कंपनी होम एप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फोन को छोड़कर) का निर्माण और डिस्ट्रीब्यूट करती है।

यह B2C (बिजनेस-टू-कंज्यूमर) और B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) दोनों बाजारों में अपने प्रोडक्ट बेचती है। साथ ही, इसकी इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस सेवाएं भी उपलब्ध हैं।