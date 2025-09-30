Bike Buying Tips: केंद्र सरकार ने हाल ही में 350cc या उससे कम इंजन क्षमता वाली बाइक पर लगने वाले जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नई दरें बीते 22 सितंबर से लागू भी हो चुकी हैं। अगर आप भी अपनी पंसदीदा बाइक खरीदना चाहते है तो अभी सबसे अच्छा समय हो सकता है।

अगर आप पहली बार बाइक खरीदने जा रहे हैं तो आपके मन में कई सवाल होंगे की आखिर वो कौन-कौन से फीचर्स है जो आपके बाइक में होने ही चाहिए। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे की आप जिस डीलर से बाइक खरीदने वाले हैं उससे बाइक खरीदते समय कौन-कौन से सवाल आपको पूछने चाहिए। चलिए डिटेल में जानते हैं।

डीलर से पूछने वाले जरूरी सवाल

1. माइलेज कितना है?

रोजाना यात्रा करने वालों के लिए बाइक का माइलेज बेहद अहम है। डीलर से रियल माइलेज की जानकारी लें।

2. क्या कोई ऑफर चल रहा है?

कई बार डीलर पुराने वाहन के बदले अच्छे डिस्काउंट देते हैं। क्या बाइक पर कोई फेस्टिवल या एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, यह जरूर पूछें।

3. ऑन-रोड कीमत क्या है?

एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO टैक्स, इंश्योरेंस और एक्सेसरीज की कीमत भी जानें।

4. सर्विस नेटवर्क और वारंटी क्या है?

यह जानना जरूरी है कि आपके शहर में ब्रांड का सर्विस सेंटर है या नहीं। साथ ही, वारंटी की अवधि और कवरेज भी पूछें।

5. क्या टेस्ट राइड उपलब्ध है?

बाइक की सीटिंग, ब्रेकिंग और हैंडलिंग को महसूस करने के लिए टेस्ट राइड जरूर लें।

6. फाइनेंस और EMI विकल्प क्या हैं?

अगर आप लोन पर बाइक लेना चाहते हैं तो ब्याज दर, डाउन पेमेंट और EMI की जानकारी लें।

2025 में बाइक खरीदने से पहले जरूरी फीचर्स

1. ABS (Anti-lock Braking System)

यह फीचर ब्रेकिंग के दौरान बाइक को स्लिप होने से बचाता है और सुरक्षा बढ़ाता है।

2. डिजिटल स्पीडोमीटर और Bluetooth कनेक्टिविटी

स्मार्ट फीचर्स जैसे कॉल अलर्ट, नेविगेशन और राइड डेटा अब कई बाइकों में उपलब्ध हैं।

3. LED हेडलाइट्स और DRLs

बेहतर विजिबिलिटी और स्टाइल के लिए LED लाइट्स जरूरी हो गई हैं।

4. कम वजन और आरामदायक सीट

पहली बाइक के लिए हल्की और आरामदायक बाइक चुनना बेहतर होता है, जिससे ट्रैफिक में हैंडल करना आसान हो।

5. रिव्यू और रीसेल वैल्यू

ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें और जानें कि बाइक की रीसेल वैल्यू कैसी है। भविष्य में इससे फायदा हो सकता है।