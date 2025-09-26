Maruti Suzuki: मारुति सुजुकी इस बार के त्योहारी सीज़न में जबरदस्त धमाल मचा रही है। हाल ही में कारों पर जीएसटी में कटौती के बाद कंपनी को रिकॉर्ड इंक्वायरी और सेल देखने को मिली है।

मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव (सेल्स और मार्केटिंग) पार्थो बनर्जी ने बिजनेस टुडे को बताया कि नवरात्रि की शुरुआत से अब तक कंपनी ने करीब 80,000 गाड़ियां बेच दी हैं, और रोजाना करीब 80,000 इंक्वायरी भी मिल रही हैं। नवरात्रि की शुरुआत 5 दिन पहले यानी 22 सितंबर से शुरू हुई है।

बनर्जी ने कहा कि हमारे शोरूम में जबरदस्त भीड़ है। हमारे डीलर्स देर रात तक गाड़ियां डिलीवर करने में जुटे हुए हैं, ताकि ग्राहकों को समय पर कार मिल सके।

कार को और किफायती बनाने के लिए, मारुति सुजुकी ने एक नई फाइनेंसिंग योजना शुरू की है, जिसमें ग्राहक सिर्फ ₹1,999 प्रति महीने की ईएमआई देकर कार खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा है। बनर्जी ने बताया कि इससे दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए चार पहिया वाहन में अपग्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा।

बनर्जी ने ये भी कहा कि हाल ही में रेपो रेट कम होने से ईएमआई और भी सस्ती हुई है, जिससे कार लेना आसान हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी ने कुछ एंट्री-लेवल मॉडलों की कीमतें 24% तक घटा दी हैं, और ये छूट 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी।

छोटी कारों की मांग फिर से बढ़ रही है, लेकिन SUV सेगमेंट अभी भी सबसे ज्यादा बढ़त दिखा रहा है। बनर्जी ने बताया कि दोपहिया से चार पहिया में अपग्रेड करने वाले ग्राहकों का बड़ा बाजार है, इसलिए SUV की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है।

जहां तक सप्लाई की बात है, बनर्जी ने माना कि बढ़ती मांग को पूरा करना अभी भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सितंबर के पहले 20 दिनों में माल भेजना बंद था और 22 सितंबर को इसे फिर से शुरू किया गया। कई वाहन अभी रास्ते में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ग्राहकों तक पहुंचा सकें।

