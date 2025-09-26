Vi Share Price: देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea Ltd) के शेयरों में आज 10% तक की गिरावट देखने को मिली है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 1:51 बजे तक एनएसई पर 7.14% या 0.62 रुपये गिरकर 8.06 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 7.03% या 0.61 रुपये गिरकर 8.07 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

आज वोडाफोन आइडिया के शेयरों में यह गिरावट तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने Vodafone Idea के AGR मामले की सुनवाई को 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सॉलिसिटर जनरल ने दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से और समय मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी Vodafone Idea की उस याचिका की सुनवाई 19 सितंबर को टाल दी थी, जिसमें वो DoT की अतिरिक्त AGR मांग 9,450 करोड़ रुपये के खिलाफ थे। उस समय कोर्ट ने कहा था कि मामले में कुछ पुख्ता फैसला होना जरूरी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सरकार की जो नई AGR की मांग है, वो सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले में तय किए गए नियमों से बाहर जाती है। अपनी याचिका में कंपनी ने इस नई मांग को रद्द करने की गुजारिश की है और खास तौर पर 2017 से पहले की कमाई पर बकाया राशि का कोई ठोस और व्यापक हल निकालने की मांग की है।

Vi Share Price Target

ब्रोकरेज फर्म सिटी (Citi) ने वोडाफोन आइडिया के शेयर के लिए 10 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है और कहा है कि कंपनी को कुछ राहत मिलने की उम्मीद अब ज्यादा लग रही है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल ने इस महीने की शुरुआत में अपने नोट में VIL के शेयर पर 'HOLD' की रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस 9 रुपये पर ही रखा है।

एक्सपर्ट का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ अहम बातें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये उसके वैल्यूएशन पर असर डाल सकती हैं। इनमें AGR बकाया में कुछ छूट मिलना, 2022 से पहले के स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने की इजाजत, बकाया रकम को इक्विटी में बदलना, और भुगतान की टाइमलाइन को और आगे बढ़ाना शामिल है।

जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि अगर टैरिफ में कई बार बड़ी बढ़ोतरी होती है, तो वोडाफोन आइडिया (VIL) का औसत रेवेन्यू प्रति यूज़र (ARPU) आने वाले सालों में उनके मौजूदा अनुमान से काफी ज्यादा हो सकता है। अभी FY26 की पहली तिमाही में ARPU 165 रुपये था, लेकिन ये FY26 में 183 रुपये, FY27 में 207 रुपये और FY28 में 229 रुपये तक जा सकता है।

