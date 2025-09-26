NFO Alert: डीएसपी म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला फ्लेक्सी कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सीकैप क्वालिटी 30 ईटीएफ (DSP Nifty 500 FlexiCap Quality 30 ETF) है।

इस फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) बीते गुरुवार 25 सितंबर से खुल चुका है और निवेशक इसमें आगामी 6 अक्टूबर तक पैसा लगा सकते हैं।

इस स्कीम का बेंचमार्क है Nifty 500 FlexiCap Quality 30 TRI है। ये बेंचमार्क सिर्फ अच्छे और भरोसेमंद बिजनेस वाले बड़े, मझोले और छोटे कंपनियों में चालाकी से निवेश करता है। यानी ये सबसे बढ़िया क्वालिटी वाली कंपनियों पर फोकस करता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी।

भारतीय शेयर बाजार अक्सर चक्र की तरह चलते हैं, जहां बड़ी, मिड और स्मॉल कैप कंपनियां बारी-बारी से अच्छा प्रदर्शन करती हैं। ज्यादातर निवेशकों के लिए ये तय करना कि कहां निवेश करें, कितना पैसा डालें और कब बदलाव करें, मुश्किल और महंगा हो सकता है।

ये ETF ये सारी उलझनें दूर कर देता है। एक साफ-सुथरे नियमों वाली योजना के तहत, जब मिड और स्मॉल कैप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों तो इसमें उनका हिस्सा बढ़ा दिया जाता है, और जब बड़ी कैप कंपनी आगे हों तो उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। सारे स्टॉक्स कड़ी गुणवत्ता जांच के बाद चुने जाते हैं, जिससे निवेशक मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करते हैं।

किन्हें करना चाहिए निवेश?

यह ETF उन निवेशकों के लिए है जो लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो भी एक ही आसान प्रोडक्ट के जरिए। ये मार्केट के अलग-अलग चक्रों का फायदा उठाता है, साथ ही क्वालिटी की मजबूती और कम खर्च वाली पासिव स्ट्रक्चर की सुविधा भी देता है।

डीएसपी म्यूचुअल फंड के बिजनेस हेड गुरजीत कालरा ने कहा कि भारत के बाजार में सही मतलब वाली Flexi Cap स्ट्रेटेजी की कमी थी। ज्यादातर Flexi Cap या डाइवर्सिफाइड फंड मिड और स्मॉल कैप में सीमित निवेश ही करते हैं। लेकिन DSP Nifty 500 FlexiCap Quality 30 ETF के साथ निवेशकों के पास अब एक आसान, साफ-सुथरा और कम खर्च वाला तरीका है, जिससे वो एक ही फंड में बड़ी, मिड और स्मॉल कैप तीनों में निवेश कर सकते हैं। ये लंबी अवधि में पैसा बढ़ाने के लिए एक भरोसेमंद और हर तरह के मौसम में काम आने वाला हल हो सकता है।