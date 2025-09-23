NFO Alert: जियो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया JioBlackRock Flexi Cap Fund! आज से कर सकेंगे सब्सक्राइब

NFO Alert: Jio BlackRock Mutual Fund ने भारत के एक्टिव इक्विटी मार्केट में अपनी एंट्री करते हुए JioBlackRock Flexi Cap Fund को लॉन्च किया है। इस न्यू फंड का ऑफर (NFO) का सब्स सब्सक्रिप्शन आज यानी 23 सितंबर से खुल गया है। निवेशक इसे 7 अक्टूबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

इस एनएफओ का अलॉटमेंट 13 अक्टूबर को होगा। यह एक ओपन-एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करती है।

फंड की विशेषताएं

यह स्कीम केवल डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के रूप में उपलब्ध है और इसमें कोई एग्जिट चार्ज नहीं है। निवेशक ₹500 की न्यूनतम राशि से LumpSum या SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं।

फंड स्ट्रक्चर

इस फंड में कुल पूंजी का 65% से 100% हिस्सा इक्विटी और उससे जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह फंड बड़ी, मझोली और छोटी सभी तरह की कंपनियों में निवेश करेगा।

इसके अलावा, फंड में:

डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स (जैसे कि सरकारी बॉन्ड, कम जोखिम वाले निवेश) में 35% तक और REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) और InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) में 10% तक निवेश किया जा सकता है।

इस फंड का पूरा निवेश एक सिस्टमेटिक रणनीति के तहत किया जाएगा। इसमें फंड मैनेजर की विशेषज्ञता के साथ-साथ BlackRock के Aladdin नाम के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की मदद ली जाएगी, जो डेटा, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके निवेश के फैसले को और बेहतर बनाता है।

Paytm Money के साथ साझेदारी

इस फंड को जियो फाइनेंस ऐप या फिर पेटीएम मनी या ग्रो जैसे स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्स से सब्सक्राइब किया जा सकता है। Paytm Money, जो One97 Communications की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, JioBlackRock Flexi Cap Fund को रिटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध कराएगी।

तन्वी कचेरिया, जियोब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट की वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड का वर्तमान NAV ₹10 है।