एसबीआई म्यूचुअल फंड के सपोर्ट वाली मैग्नम SIF ने लॉन्च किया Magnum Hybrid Long Short Fund - चेक करें NFO डिटेल्स
Mutual Fund: भारत के सबसे बड़े फंड हाउस, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) ढांचे के तहत अपनी पहली इंवेस्टमेंट स्ट्रैटजी, मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड (Magnum Hybrid Long Short Fund) के लॉन्च की घोषणा की है।
यह एक इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जो मुख्य रूप से इक्विटी और डेट (बॉन्ड्स वगैरह) में निवेश करेगी और सीमित मात्रा में डेरिवेटिव्स के जरिए शॉर्ट पोजीशन भी लेगी।
मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड का न्यू फंड ऑफर (NFO) आगामी 1 अक्टूबर को खुलने जा रहा है जिसे निवेशक 15 अक्टूबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर गौरव मेहता हैं।
मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फंड में निवेशक चाहें तो डेली निवेश भी कर सकते हैं, जबकि रिडेम्पशन हफ्ते में सिर्फ दो बार (सोमवार और गुरुवार) को किया जा सकेगा। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index TRI है।
निवेश का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य है कि निवेशकों को नियमित इनकम मिल सके। इसके लिए फंड कई तरीकों से निवेश करेगा, जैसे कि डेरिवेटिव्स की रणनीतियां, कैश और डेरिवेटिव्स मार्केट में अरबिट्राज के मौके, और डेट व मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश।
इसके अलावा, कुछ हिस्सा बिना हेज किए हुए इक्विटी निवेश में भी लगाया जाएगा ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ हासिल की जा सके।
स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड इंवेस्टमेंट स्ट्रैटजी के तहत कुल निवेश का 65% से 75% हिस्सा इक्विटी और उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएगी। इसमें से जो हिस्सा हेज (सुरक्षित) किया जाएगा, वह 0% से 75% के बीच रहेगा। इस हेज हिस्से में इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस और अन्य डेरिवेटिव्स रणनीतियां (जैसे कवर्ड कॉल्स और प्रोटेक्टिव पुट्स) शामिल होंगी।
जो हिस्सा अनहेज्ड (बिना सुरक्षा वाले डेरिवेटिव्स) में होगा, वह 0% से 25% तक रह सकता है। इसके अलावा, फंड अपने कुल निवेश का 25% से 35% हिस्सा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएगा (जैसे कि डेट-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स)। साथ ही, फंड REITs और InvITs में भी SEBI की तय सीमा के भीतर 10% तक निवेश कर सकता है।