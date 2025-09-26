scorecardresearch
AI में बड़ी सफलता: इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी को मिला ग्लोबल एक्सीलेंस अवॉर्ड, ₹35 से कम है भाव

AI में बड़ी सफलता: इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी को मिला ग्लोबल एक्सीलेंस अवॉर्ड, ₹35 से कम है भाव

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे ग्लोबल मंच पर बड़ी सफलता मिली है। पढ़िए पूरी खबर।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 26, 2025 10:52 IST

Penny Stock: तीन साल में 3 गुना रिटर्न देने वाली स्मॉल कैप आईटी कंपनी ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) का शेयर आज रडार पर है। इसकी वजह कंपनी द्वारा गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद दी जानी वाली एक जानकारी है। 

हालांकि खबर लिखे जानें तक सुबह 10:45 बजे तक कंपनी का शेयर 0.92% या 0.27 रुपये गिरकर 29.11 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

दरअसल कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे ग्लोबल मंच पर बड़ी सफलता मिली है। कंपनी के ग्रुप चेयरमैन तेजेश कुमार कोडाली और चेयरपर्सन जानकी यरलगड्डा को ग्लोबल AI एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

यह अवॉर्ड उन्हें गुरुवार को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित विकसित भारत इन्वेस्टमेंट समिट 2025 में दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडो-यूरोपियन बिजनेस फोरम (IEBF) द्वारा किया गया था।

यह अवॉर्ड Blue Cloud Softech Solutions की AI के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर और इनोवेशन के लिए दिया गया। कंपनी ने AI-आधारित सॉल्यूशन देकर दुनियाभर में कई उद्योगों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी शक्ति और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है।

डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ा कदम

हाल ही में Blue Cloud Softech Solutions ने 3P विजन नामक डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के अधिग्रहण के लिए एक समझौता (LOI) पर हस्ताक्षर किए हैं। 3P विजन AI, ड्रोन, और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम्स में विशेषज्ञता रखती है।

कंपनी के बारे में

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (BCSSL) AI-आधारित एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और AIoT टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखती है।

BCSSL की उपस्थिति आज भारत सहित 8 देशों (यूके, यूएसए, यूएई, इज़राइल, फ्रांस, सिंगापुर और तंज़ानिया) में है। कंपनी का ध्यान डिफेंस, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मीडिया और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्याधुनिक, सुरक्षित और स्केलेबल तकनीक प्रदान करने पर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 26, 2025