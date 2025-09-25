TCS Share Price: मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (Tata Consultancy Services) का शेयर आज 2.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है। पिछले 5 दिनों में टीसीएस का शेयर 6% से ज्यादा गिर चुका है और इस गिरावट की वजह से आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी के शेयरों ने तीन साल का सबसे निचला स्तर छू लिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज एनएसई पर कंपनी का शेयर 2.55% या 77.40 रुपये गिरकर 2,958 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.50% या 75.80 रुपये टूटकर 2960.35 रुपये पर बंद हुआ।

क्यों हुई गिरावट?

टीसीएस के शेयरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है ट्रंप प्रशासन की योजना, जिसमें H-1B वीजा की फीस बढ़ाने की बात कही गई है। यह साल 2008 की ग्लोबल मंदी के बाद से इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है जो TCS के शेयरों में देखी गई है।

2008 में कंपनी के शेयर 56% तक गिरा था, जबकि इस साल अब तक शेयरों में 28.10% की गिरावट आ चुकी है और निवेशकों को करीब ₹4.12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है।

TCS के शेयर लगातार पांचवें दिन गिरे और आज ₹3,000 का अहम स्तर तोड़ते हुए ₹2,951 के निचले स्तर तक पहुंच गए। कंपनी का मार्केट कैप घटकर ₹10.71 लाख करोड़ रह गया।

Nifty IT Index भी इस साल अब तक 20.27% नीचे आ चुका है, क्योंकि H-1B वीज़ा को लेकर चिंता और कमजोर तिमाही नतीजों के चलते आईटी सेक्टर में नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। इसी तरह BSE IT Index में भी 21% की गिरावट आई है।

आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा की TCS के शेयरों के लिए ₹2900 पर सपोर्ट है और ₹3100 पर रेजिस्टेंस। अगर शेयर ₹3100 के ऊपर मजबूती से बंद होता है, तो यह आगे चलकर ₹3150 तक जा सकता है। फिलहाल के लिए इसका संभावित ट्रेडिंग रेंज ₹2900 से ₹3150 के बीच रहेगा।