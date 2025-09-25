Ultraviolette X-47 Crossover: बेंगलुरु की ईवी स्टार्टअप कंपनी Ultraviolette Automotive ने भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में हलचल मचा दी है। कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक बाइक X-47 Crossover को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹2.49 लाख (ex-showroom) रखी गई है।

लॉन्च के सिर्फ 24 घंटे में ही इस बाइक की 3,000 से ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं। पहले यह शुरुआती ऑफर सिर्फ 1,000 ग्राहकों के लिए था, लेकिन जबरदस्त मांग को देखते हुए कंपनी ने इस ऑफर को बढ़ाकर पहले 5,000 ग्राहकों तक कर दिया है।

X-47 की डिलीवरी भारत में अक्टूबर 2025 से शुरू होगी, जबकि इसका अंतरराष्ट्रीय लॉन्च 2026 में किया जाएगा।

दुनिया की पहली राडार-कैमरा इंटीग्रेशन वाली बाइक

Ultraviolette X-47 Crossover दुनिया की पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें राडार और कैमरा सुरक्षा सिस्टम को स्टैंडर्ड फीचर के रूप में दिया गया है।

इस बाइक की सबसे खास बात है इसका UV HyperSense सिस्टम, जो 6वीं पीढ़ी के लॉन्ग रेंज राडार को एक कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ता है। यह सिस्टम 200 मीटर दूर तक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है और 20 डिग्री तक झुके हुए बाइक एंगल को भी समझ सकता है।

राइडर-असिस्ट फंक्शन में शामिल हैं:

ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग - जो पीछे से आ रही चीजों को ट्रैक करता है

लेन-चेंज असिस्ट - लेन बदलने में मदद करता है

ओवरटेक अलर्ट - जब कोई वाहन तेजी से ओवरटेक कर रहा हो तो चेतावनी देता है

रियर कोलिज़न वार्निंग - पीछे से टक्कर की संभावना होने पर अलर्ट देता है

इमरजेंसी में ऑटोमैटिक हेजर्ड लाइट - खतरे की स्थिति में खुद से लाइट चालू होती है

साथ ही, इस बाइक में डुअल कैमरा डैशकैम सेटअप है, जो:

1080p HDR रिकॉर्डिंग करता है

लूप फंक्शन के साथ वीडियो को सेव करता है

क्रैश के समय वीडियो लॉक कर देता है

और एक 5 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले है, जिसमें Wi-Fi/Bluetooth कनेक्टिविटी और एक्सपैंडेबल स्टोरेज की सुविधा दी गई है।

परफॉर्मेंस और रेंज

Ultraviolette X-47 में 10.3kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 40.2bhp (30kW) की पावर और जबरदस्त 610Nm टॉर्क जनरेट करती है। यह इलेक्ट्रिक बाइक केवल 2.7 सेकंड में 0 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति 145 किमी/घंटा है।

कंपनी का दावा है कि इसे IDC द्वारा प्रमाणित 323 किमी की रेंज मिली है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों में शामिल करती है।

चार्जिंग और टेक्नोलॉजी

Ultraviolette X-47 में चार्जिंग को आसान और तेज बनाने के लिए एयर-कूल्ड ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है, जो Type-2 AC कार चार्जर्स के साथ कम्पैटिबल है। इसका Parallel Boost Charging सिस्टम चार्जिंग समय को लगभग आधा कर देता है, और यह बाइक DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे लंबी दूरी की सवारी में कोई रुकावट न हो।

टेक्नोलॉजी की बात करें तो X-47 में 5-इंच का TFT कंसोल, टैक्टाइल स्विचगियर, और तीन खास राइडिंग मोड्स- Glide, Combat, और Ballistic दिए गए हैं। अन्य स्मार्ट फीचर्स में वायरलेस फोन चार्जिंग, USB-C पोर्ट्स, 30L और 32L पैनियर विकल्प, हिल-होल्ड असिस्ट, डायनामिक रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग, और खुद का एडवांस AI सिस्टम - Violette A.I. सूट शामिल है।