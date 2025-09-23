scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोGST 2.0 और नवरात्रि का असर! Maruti, Hyundai, Tata Motors ने दर्ज की सिंगल डे में रिकॉर्ड तोड़ सेल

GST 2.0 और नवरात्रि का असर! Maruti, Hyundai, Tata Motors ने दर्ज की सिंगल डे में रिकॉर्ड तोड़ सेल

मौके का फायदा उठाते हुए Maruti Suzuki, Hyundai Motor India और Tata Motors जैसी बड़ी ऑटो कंपनियों ने एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की। यह बिक्री आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर अब तेजी से रिकवरी की राह पर है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 23, 2025 17:17 IST

GST 2.0 का लागू होना और नवरात्रि की शुरुआत होने के कारण बीते सोमवार 22 सितंबर 2025 को भारत के पैसेंजर व्हीकल (PV) इंडस्ट्री में जबरदस्त मांग देखने को मिली। इन दोनों के कारण खरीदारों का उत्साह और बढ़ गया।

इस मौके का फायदा उठाते हुए Maruti Suzuki, Hyundai Motor India और Tata Motors जैसी बड़ी ऑटो कंपनियों ने एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की। यह बिक्री आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर अब तेजी से रिकवरी की राह पर है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि इस ट्रेंड से आने वाले दिनों में और भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

GST 2.0 और त्योहारों का असर

GST 2.0 के तहत पैसेंजर व्हीकल पर टैक्स रेट में कमी का सीधा असर देखा गया है। पहले छोटे वाहनों पर 29-31% टैक्स लगता था जो अब 18% हो गया है, जबकि बड़े वाहनों और लग्जरी मॉडल्स पर टैक्स अब 40% है, जो पहले 43-50% था। इससे वाहन निर्माता कंपनियों ने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट्स दिए, जो नवरात्रि के दौरान बिक्री को बढ़ाने में  फायदेमंद साबित हुई।

प्रमुख कार कंपनियों की बिक्री में उछाल

Maruti Suzuki ने पहले दिन लगभग 30,000 कार डिलीवरी और 80,000 ग्राहक इनक्वायरी की, जो पिछले तीन दशकों में सबसे मजबूत सिंगल डे प्रदर्शन था। Hyundai ने लगभग 11,000 डीलर बिलिंग की, जो पिछले पांच सालों में सबसे अच्छा आंकड़ा था। Tata Motors ने 10,000 डिलीवरी और 25,000 से ज्यादा इनक्वायरी की रिपोर्ट की।

कीमतों में बड़ी कमी

कीमतों में कमी के चलते वाहनों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। Maruti Suzuki के मॉडल्स जैसे S-Presso, Alto K10, WagonR, Swift, और Baleno की कीमतों में ₹1.3 लाख तक की कमी आई है, जबकि Brezza और Grand Vitara जैसे SUVs में ₹1 लाख से ज्यादा की कमी आई है। Hyundai ने Tucson, Creta, Venue, Exter जैसे मॉडल्स की कीमतों में ₹2.4 लाख तक की कमी की है, जबकि Tata Motors के Nexon, Punch, Harrier, Safari जैसे मॉडल्स पर ₹2 लाख तक का लाभ दिया गया है।

ग्रामीण बाजारों से मजबूत मांग

शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण बाजारों से भी मजबूत मांग देखने को मिली है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 23, 2025