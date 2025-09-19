scorecardresearch
नए GST रेट से ग्राहकों को डबल बोनस! नई कार के साथ-साथ पुरानी गाड़ियां भी हुई सस्ती, ₹80000 तक हो सकती है बचत

सरकार ने GST दरों और कंपेन्सेशन सेस में कटौती की है, जिससे नई कारों की कीमतें घट गई हैं। इसके जवाब में प्री-ओन्ड कार प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने ग्राहकों को राहत देना शुरू कर दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2025 16:32 IST

GST Impact on Old Cars: भारत सरकार के हालिया टैक्स सुधार का असर न सिर्फ नई कारों पर दिख रहा है बल्कि पुरानी कारों के बाजार में भी ग्राहकों को फायदा मिल रहा है। सरकार ने GST दरों और कंपेन्सेशन सेस में कटौती की है, जिससे नई कारों की कीमतें घट गई हैं। इसके जवाब में प्री-ओन्ड कार प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने ग्राहकों को राहत देना शुरू कर दिया है।

स्पिनी का बड़ा ऑफर: 2 लाख तक सस्ती पुरानी कारें

प्री-ओन्ड कार प्लेटफॉर्म स्पिनी ने ऐलान किया है कि उसकी लिस्टेड कारों पर अब ग्राहकों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की सीधी छूट मिलेगी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि पुरानी कारों के GST ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पारदर्शिता और भरोसे को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।

स्पिनी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट और बिजनेस हेड हनीश यादव ने कहा कि ग्राहक हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता पर रहते हैं। हमने GST सुधार लागू होने से पहले ही कीमतें एडजस्ट कर दी हैं ताकि वे बिना इंतजार के आत्मविश्वास से खरीदारी कर सकें।

कंपनी का कहना है कि सेलर को भी फायदा होगा। मजबूत डिमांड और बेहतर रीसेल वैल्यू के चलते उन्हें प्रति कार 20,000 रुपये तक अतिरिक्त प्रॉफिट मिल सकता है।

CARS24 का कैंपेन: 80,000 रुपये तक की बचत

CARS24 ने अपने नए कैंपेन 'Guaranteed Savings Time' के तहत पुरानी कारों की कीमतों में अधिकतम 80,000 रुपये तक की कटौती की है। कंपनी का कहना है कि मारुति स्विफ्ट, हुंडई i20, होंडा सिटी, टाटा नेक्सॉन, हुंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस जैसे लोकप्रिय मॉडल अब पहले से कम दाम पर उपलब्ध हैं।

CARS24 के सीएमओ गजेन्द्र जांगिड़ ने कहा कि हमने प्राइसिंग स्ट्रक्चर एडजस्ट किया है ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों GST सुधार का पूरा लाभ उठा सकें। यह सही समय है जब कार मालिक बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

हालांकि कंपनी ने विक्रेताओं को चेताया है कि भविष्य में रीसेल वैल्यू कम हो सकती है, इसलिए अपनी गाड़ी बेचने का यह उपयुक्त समय है।

नई कारों पर टैक्स कटौती का असर

  • छोटी कारें अब 18% GST पर उपलब्ध हैं, पहले 28% था। कीमतों में 5-13% तक की गिरावट।
  • बड़ी कारों पर टैक्स 40% हो गया है, जिससे कीमतें 3-10% तक कम हुईं।
  • लक्ज़री कारों पर भी टैक्स 50% से घटकर 40% हो गया है।

