Tata Altroz: टाटा मोटर्स की प्रीमियम हैचबैक Altroz ने एक बार फिर दिखा दिया है कि सेफ्टी के मामले में वो सबसे आगे है। Altroz को Bharat NCAP के तहत 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। बड़ों की सुरक्षा (Adult Occupant Protection) में इसे 32 में से 29.65 और बच्चों की सुरक्षा (Child Occupant Protection) में 49 में से 44.90 स्कोर मिला है।

Altroz अब भारत की एकमात्र हैचबैक बन गई है जिसे पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों वैरिएंट्स में ये रेटिंग मिली है। ये बड़ी उपलब्धि Altroz को भारत की पहली CNG कार बनाती है जिसे Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इससे साफ होता है कि Tata Motors हर फ्यूल ऑप्शन में सेफ्टी को सबसे ज्यादा महत्व देता है।

टेस्ट के दौरान जिन मॉडल्स को परखा गया, वो थे Pure CNG MT, CRTV S CNG MT, और ACCOMP S DMT। इन सभी वेरिएंट्स में डुअल एयरबैग्स, सीटबेल्ट प्रीटेंशनर, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

डायमंड स्ट्रेंथ सेफ्टी शील्ड के साथ टाटा के ALFA (एजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस्ड) आर्किटेक्चर पर निर्मित, अल्ट्रोज ने हाई क्रैश रजिस्टेंस का प्रदर्शन किया है। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.55 अंक प्राप्त हुए, जबकि साइड इम्पैक्ट टेस्ट में स्थिर संरचना और फुटवेल प्रदर्शन के साथ 16 में से 14.11 अंक प्राप्त हुए।

साइड पोल टेस्ट ने फुल हेड सुरक्षा की पुष्टि की। बच्चों की सुरक्षा के लिए, 18 महीने और 3 साल के बच्चों के लिए पीछे की ओर मुड़ी हुई ISOFIX-माउंटेड चाइल्ड सीटें, फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट दोनों आकलनों में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं।

सेफ्टी के अलावा Altroz अपने सेगमेंट की एकमात्र हैचबैक है जो पेट्रोल, डीजल और ट्विन-सिलेंडर CNG तीनों फ्यूल ऑप्शन में आती है। साथ ही इसमें आपको कई ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलते हैं जैसे 5-स्पीड मैनुअल, 5-स्पीड AMT, और 6-स्पीड DCA (ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक)।

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको:

88 bhp वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, 90 bhp वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन, और 73.5 bhp वाला 1.2-लीटर CNG इंजन मिलता है।

फीचर्स में भी Altroz आगे है। इसमें:

10.25-इंच का Harman टचस्क्रीन सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वॉयस से खुलने वाली सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 6 एयरबैग्स, ESP, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

