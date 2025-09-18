iPhone 15 Sale Price: दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) ने अपने साल के सबसे बड़े सेल Amazon Great Indian Festival के iPhone 15 की प्राइस की घोषणा कर दी है।

यह सेल 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है, जिसमें स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त ऑफर्स और छूट मिलेगी। ऐसे में अगर आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह बढ़िया मौका हो सकता है।

इस सेल में Apple, Samsung, OnePlus जैसे कई बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन भारी छूट के साथ मिलेंगे। अमेजन ने अब कुछ फोन के ऑफर प्राइस भी बताने शुरू कर दिए हैं।

सबसे ज्यादा इंतजार iPhone 15 की कीमत में कटौती का था, और अब यह फोन सेल के दौरान ₹50,000 से कम में मिल सकेगा।

अभी कितनी है कीमत?

iPhone 15 को 2023 में फ्लैगशिप सेगमेंट में लॉन्च किया गया था, जिसमें शानदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। शुरुआत में इस फोन की कीमत ₹79,900 थी।

करीब एक साल बाद इसकी कीमत घटकर ₹69,900 हो गई। फिलहाल iPhone 15 की कीमत अमेजन पर ₹59,900 कर दी गई है। यानि ग्राहकों को अभी के समय में 14% की छूट मिल रही है।

Amazon Great Indian Festival में कितनी होगी प्राइस?

अब Amazon ने खुलासा किया है कि Great Indian Festival सेल के दौरान iPhone 15 की कीमत सिर्फ ₹43,999 होगी। इस डिस्काउंट प्राइस में बैंक डिस्काउंट भी शामिल है।

सिर्फ इतना ही नहीं, ग्राहक अगर चाहें तो पुराने फोन को एक्सचेंज करके और भी ज्यादा छूट पा सकते हैं। यानि बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील मिलाकर iPhone 15 को काफी सस्ती कीमत में खरीदा जा सकता है।

अन्य स्मार्टफोन पर डील

Amazon Great Indian Festival सेल में सिर्फ iPhone 15 ही नहीं, बल्कि और भी कई स्मार्टफोन पर बड़ी छूट मिलेगी। अमेजन ने बताया है कि Samsung Galaxy S24 Ultra की प्राइस इस सेल में ₹71,999 है। इसके अलावा, OnePlus 13 और OnePlus 13s पर भी भारी डिस्काउंट मिलेगा।