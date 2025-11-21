बाजार गिरा लेकिन आज 10% उछला ये स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक! आपका दांव है?

Penny Pharma Stock: शुक्रवार, 21 नवंबर को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ लेकिन आज एनएसई पर लिस्ट स्मॉल कैप फार्मा कंपनी, बालाक्सी फार्मास्युटिकल्स (Balaxi Pharmaceuticals) के शेयरों में आज 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। हालांकि कारोबारी समय के अंत में स्टॉक एनएसई पर 3.86% या 1.39 रुपये चढ़कर 37.37 रुपये पर बंद हुआ।

एनएसई पर आज यह शेयर 36.69 रुपये पर खुला था और इसने अपना इंट्राडे हाई 39.49 रुपये को टच किया। आपको बता दें कि इससे पहले स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी।

Balaxi Pharma Q2 FY26 Results

कंपनी ने बताया कि सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे काफी कमजोर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 95.42% गिरकर केवल ₹0.21 करोड़ रह गया है, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 की तिमाही में कंपनी ने ₹4.59 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। बिक्री में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है - यह 27.40% घटकर ₹56.18 करोड़ रह गई, जो पिछले साल समान तिमाही में ₹77.38 करोड़ थी।

कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) 13.69% से घटकर सिर्फ 2.06% रह गया है। वहीं, PBDT (Profit Before Depreciation and Tax) ₹6.03 करोड़ से घटकर ₹1.86 करोड़, और PBT (Profit Before Tax) ₹5.56 करोड़ से गिरकर ₹1.38 करोड़ हो गया है।

अपने सब्सिडियरी कंपनी में निवेश करेगी कंपनी

हाल ही में कंपनी ने अपने एक एनएसई फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने अपनी 100% सब्सिडियरी कंपनी- Balaxi Global FZCO, दुबई में 4 मिलियन डॉलर तक की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है। इस निवेश का मकसद सब्सिडियरी कंपनी के ऑपरेशनल और बिजनेस एक्सपैंशन की जरूरतों को पूरा करना है।

Balaxi Global FZCO का मुख्य काम दवाइयों और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करना है, जो कि Balaxi Pharmaceuticals के मुख्य कारोबार के अनुसार है।

कंपनी ने बताया कि यह निवेश राशि Balaxi Global FZCO, दुबई के संचालन और विस्तार से जुड़ी आवश्यकताओं में उपयोग की जाएगी।

यह प्रस्तावित निवेश एक Overseas Direct Investment (ODI) है, जो Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Directions, 2022, Rules 2022, और Regulations 2022 के तहत ऑटोमैटिक रूट में आता है। इसका मतलब है कि इस निवेश के लिए किसी विशेष सरकारी मंजरी की जरूरत नहीं है।