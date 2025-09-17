scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीसेल से पहले बढ़ा फर्जी ऑफर्स का खतरा, Amazon-Flipkart जैसी क्लोन साइट्स से रहें सावधान - ऐसे करें चेक

सेल से पहले बढ़ा फर्जी ऑफर्स का खतरा, Amazon-Flipkart जैसी क्लोन साइट्स से रहें सावधान - ऐसे करें चेक

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 17, 2025 14:58 IST

Festive Season Sale:  Amazon और Flipkart की दिवाली सेल शुरू होने में अभी एक हफ्ता बाकी है लेकिन साइबर ठग अभी से ही एक्टिव हो गए हैं। ये जालसाज WhatsApp, मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट व लिंक चालाक तरीके से असली साइट जैसा दिखते हैं- क्लिक करते ही ऑफर-पेज खुलता है और पेमेंट तक की पेज वैसी ही नजर आती है। पेमेंट के बाद ही पीड़ित को एहसास होता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। 

आज हम आपको वो तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप इस सेल के नाम पर होने वाली ठगी से बच सकते हैं।

1. आधिकारिक ऐप/साइट से ही चेक करें: किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले खुद Amazon या Flipkart ऐप/ब्राउजर पर जाकर ऑफर वेरिफाइ करें।

2. URL और HTTPS देखें: क्लोन साइटों के URL में मामूली बदलाव (extra letters, hyphen, अलग domain) होते हैं; पेमेंट पेज पर हमेशा HTTPS और पैडलॉक आइकन चेक करें।

3. स्क्रीनशॉट पर भरोसा मत करें: AI जनरेटेड स्क्रीनशॉट और विज्ञापन अब काफी रियल दिखते हैं; स्क्रीनशॉट वैरिफिकेशन के लिए भरोसेमंद सोर्स पर जाकर खुद से वेरिफाइ करें।

4. अटैचमेंट/वॉलेट ऑथराइजेशन से सतर्क रहें: पेमेंट करने से पहले UPI/बैंक नोटिफिकेशन और पेमेंट अनुरोध को वेरिफाइ करें और अनचाही ऐप्स को पेमेंट की परमिशन न दें।

5. बैंक ऑफर और कूपन सीधे ऐप में चेक करें: बैंक-डील्स और वाउचर Flipkart/Amazon के ऑफिशियल पेज पर ही रीडीम करें।

6. 2FA और पेमेंट अलर्ट ऑन रखें : IRCTC-जैसी सर्विस की तरह हर ऑनलाइन अकाउंट पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें।

7. शक होने पर तुरंत बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल को रिपोर्ट करें: अगर आपके साथ पैसों का नुकसान हुआ है तो बैंक को रोकथाम के लिए तुरंत सूचित करें और National Cyber Crime Portal (cybercrime.gov.in) पर लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

बड़ी सेल्स में जल्दी करने की आदत आपको ठगी का शिकार बना सकती है। थोड़ा रुककर ठंडे दिमाग से सोचें, वेबसाइट को ठीक से जांचें और छोटे-छोटे जरूरी वेरिफाइ करें। ऐसा करने से आप हजारों-करोड़ों फर्जी लिंक्स और ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को बचा सकते हैं। 

