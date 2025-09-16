Best Tablets to buy: अगर आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज (BBD) या फिर अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में नया टैबलेट खरीदना है तो यह बिल्कुल सही समय है क्योंकि इस सेल में आपको ढेरों ऑफर्स और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में हम आपको हर रेंज में बेस्ट टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं।

कीमत ₹25,000 से कम

इस कैटेगरी में फीचर्स, परफॉर्मेंस और कीमत का जबरदस्त संतुलन मिलता है। ये टैबलेट्स छात्रों से लेकर आम यूजर्स तक सभी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं।

Samsung Galaxy Tab A10 (2025): यह टैबलेट पॉपुलर Tab A9+ का नया और बेहतर वर्जन है। इसमें आपको पहले से बेहतर डिस्प्ले और ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। अगर आप मीडिया देखने, वेब ब्राउजिंग या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो यह एक भरोसेमंद ऑप्शन है।

Lenovo Tab Plus: इस टैबलेट की सबसे खास बात है इसका दमदार ऑडियो। इसमें आठ JBL स्पीकर्स दिए गए हैं जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं। अगर आपको मूवी, म्यूजिक या वीडियो का मजा लेना पसंद है, तो ये टैबलेट आपके लिए शानदार रहेगा। BBD सेल में इस पर अच्छा डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है।

Redmi Pad Pro: ये टैबलेट मिड-रेंज में प्रीमियम फील देता है। इसमें बड़ा डिस्प्ले है जो हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और साथ ही एक दमदार प्रोसेसर भी है। अगर आप ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बढ़िया हो, तो ये अच्छा विकल्प है।

OnePlus Pad Go: इस टैब की खासियत इसका बड़ा डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ है। ये बजट में आने वाला टैबलेट है जो जरूरी फीचर्स को अच्छे से चलाता है। खास बात ये है कि इसमें अब नया प्रोसेसर भी दिया गया है, जिससे इसका परफॉर्मेंस और बेहतर हो गया है।

Honor Pad X10: ये मार्केट में नया लॉन्च हुआ टैबलेट है, लेकिन काफी दमदार है। इसमें ताकतवर प्रोसेसर और कलरफुल डिस्प्ले है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस शानदार बनता है। जो लोग कम कीमत में अच्छा टैबलेट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये पैसा वसूल ऑप्शन है।

कीमत ₹25,000 से ₹50,000 के बीच

इस प्राइस रेंज में टैबलेट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि कामकाज के लिए भी बढ़िया टूल होते हैं। इसमें आपको बेहतर डिस्प्ले, तेज प्रोसेसर और स्टायलस (पेन) के साथ अच्छा सपोर्ट भी मिलता है।

Samsung Galaxy Tab S10 FE / S10 FE+: ये सैमसंग के 2025 के सबसे पॉपुलर Fan Edition टैबलेट हैं। इनमें दमदार प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले और S Pen बॉक्स में ही मिलता है। जो लोग पढ़ाई, काम या क्रिएटिव कामों के लिए टैबलेट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन हैं।

Apple iPad (11th Gen, 2025): यह iPad का लेटेस्ट बेस मॉडल है जो 2025 में लॉन्च हुआ है। इसमें नया A16 Bionic चिप और 11-इंच का शानदार Liquid Retina डिस्प्ले मिलता है। जो लोग Apple का भरोसेमंद और पावरफुल टैबलेट चाहते हैं, उनके लिए ये एकदम बढ़िया ऑप्शन है।

Xiaomi Pad 7 Pro: अगर आप Android यूजर हैं और बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक हाई-परफॉर्मेंस टैबलेट चाहते हैं, तो Xiaomi Pad 7 Pro बढ़िया ऑप्शन है। इसमें फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर और हाई-क्वालिटी डिस्प्ले मिलता है, जो काम और गेमिंग दोनों के लिए परफेक्ट है।

Lenovo Idea Tab Pro: ये टैबलेट उन लोगों के लिए बढ़िया है जो एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो काम और मनोरंजन दोनों के लिए बढ़िया चले। इसमें बड़ी और शार्प स्क्रीन मिलती है, जो फिल्में देखने या पढ़ाई करने के लिए परफेक्ट है। ज्यादातर बार ये टैबलेट पेन और फोलियो कवर के साथ आता है, जिससे ये एक ऑल-इन-वन पैकेज बन जाता है।

कीमत ₹50,000 से ऊपर

अगर आप ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो आपका लैपटॉप तक रिप्लेस कर सके या फिर वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसे भारी-भरकम क्रिएटिव कामों के लिए हो, तो ये कुछ बेहतरीन ऑप्शन हैं।

Apple iPad Air (M3): 2025 का नया iPad Air अब M3 चिप के साथ आता है, जो इसे कई लैपटॉप से भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। इसमें बड़ा 13-इंच वाला मॉडल भी मिल रहा है। यह उन प्रोफेशनल्स के लिए बढ़िया है जिन्हें चलते-फिरते एक दमदार और हल्का डिवाइस चाहिए।

OnePlus Pad 3: यह एक प्रीमियम Android टैबलेट है जो सीधे iPad को टक्कर देता है। इसमें दमदार Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले और बड़ी बैटरी मिलती है, जो इसे हैवी यूज करने वालों के लिए एक शानदार चॉइस बनाती है।

Samsung Galaxy Tab S11 / S11 Ultra: सैमसंग की नई फ्लैगशिप सीरीज - Tab S11 और S11 Ultra सबसे महंगे एंड्रॉइड टैबलेट में आते हैं। इनमें जबरदस्त Dynamic AMOLED डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और स्मार्ट AI फीचर्स दिए गए हैं। Samsung DeX सपोर्ट के साथ यह टैबलेट्स पूरी तरह से डेस्कटॉप जैसा अनुभव देते हैं।