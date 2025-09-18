Apollo Micro Systems Share: डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) के शेयरों में आज 2% की तेजी दर्ज की गई है।

फिलहाल कंपनी का शेयर खबर लिखे जानें तक बीएसई पर दोपहर 2:29 बजे तक 1.40% या 4.75 रुपये चढ़कर 344.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.35% या 4.60 रुपये चढ़कर 344.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा आज जारी किए गए बिजनेस अपडेट के बाद आई है।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Apollo Micro Systems Limited ने अपने नियमित बिजनेस के तहत Sibersentinel Technologies Limited और Zoom Technologies (India) Private Limited के साथ एक MoU साइन किया है।

इस समझौते का मकसद Apollo Micro Systems, Sibersentinel Technologies और Zoom Technologies तीनों मिलकर एडवांस्ड साइबर सुरक्षा सॉल्यूशन तैयार करना, विकसित करना और लागू करना है जो सरकारी एजेंसियों, कानूनी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में काम आ सके।

इस MoU के जरिए अपोलो की डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की विशेषज्ञता और Sibersentinel और Zoom Technologies की साइबर सुरक्षा की ताकत को मिलाया जाएगा, ताकि देश की सुरक्षा जरूरतों के अनुसार मजबूत और देश में ही बने डिजिटल सुरक्षा समाधान तैयार किए जा सकें।

Apollo Micro Systems Limited एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से रक्षा (डिफेंस), एयरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक समाधान तैयार करती है। यह कंपनी भारत सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मिशन-क्रिटिकल सिस्टम्स डिजाइन करती है और उनका निर्माण करती है।

कंपनी की शुरुआत 1985 में हुई थी और इसका मुख्य फोकस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सेंसर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल सिस्टम पर होता है, जो खासतौर पर रक्षा और अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग होते हैं। कंपनी की विशेषज्ञता हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में भी है, जिससे ये पूरी तरह से कस्टमाइज्ड और इनोवेटिव सॉल्यूशन दे पाती है।