scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसरकारी एजेंसियों को मिलेगी देसी साइबर सुरक्षा! इस डिफेंस कंपनी ने की बड़ी डील - शेयर में तेजी

सरकारी एजेंसियों को मिलेगी देसी साइबर सुरक्षा! इस डिफेंस कंपनी ने की बड़ी डील - शेयर में तेजी

फिलहाल कंपनी का शेयर खबर लिखे जानें तक बीएसई पर दोपहर 2:29 बजे तक 1.40% या 4.75 रुपये चढ़कर 344.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.35% या 4.60 रुपये चढ़कर 344.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 18, 2025 14:46 IST

Apollo Micro Systems Share: डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) के शेयरों में आज 2% की तेजी दर्ज की गई है। 

फिलहाल कंपनी का शेयर खबर लिखे जानें तक बीएसई पर दोपहर 2:29 बजे तक 1.40% या 4.75 रुपये चढ़कर 344.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.35% या 4.60 रुपये चढ़कर 344.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा आज जारी किए गए बिजनेस अपडेट के बाद आई है।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि Apollo Micro Systems Limited ने अपने नियमित बिजनेस के तहत Sibersentinel Technologies Limited और Zoom Technologies (India) Private Limited के साथ एक MoU साइन किया है।

इस समझौते का मकसद Apollo Micro Systems, Sibersentinel Technologies और Zoom Technologies तीनों मिलकर  एडवांस्ड साइबर सुरक्षा सॉल्यूशन तैयार करना, विकसित करना और लागू करना है जो सरकारी एजेंसियों, कानूनी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में काम आ सके।

इस MoU के जरिए अपोलो की डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की विशेषज्ञता और Sibersentinel और Zoom Technologies की साइबर सुरक्षा की ताकत को मिलाया जाएगा, ताकि देश की सुरक्षा जरूरतों के अनुसार मजबूत और देश में ही बने डिजिटल सुरक्षा समाधान तैयार किए जा सकें।

Apollo Micro Systems Limited एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से रक्षा (डिफेंस), एयरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक समाधान तैयार करती है। यह कंपनी भारत सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मिशन-क्रिटिकल सिस्टम्स डिजाइन करती है और उनका निर्माण करती है।

Apollo Micro Systems के बारे में

कंपनी की शुरुआत 1985 में हुई थी और इसका मुख्य फोकस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सेंसर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल सिस्टम पर होता है, जो खासतौर पर रक्षा और अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग होते हैं। कंपनी की विशेषज्ञता हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में भी है, जिससे ये पूरी तरह से कस्टमाइज्ड और इनोवेटिव सॉल्यूशन दे पाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 18, 2025