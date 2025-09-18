Sensex, Nifty: यूएस फेड द्वारा ब्याज दर में कौटती के साथ-साथ इन कारणों से भी आई भारतीय शेयर बाजार में तेजी

Sensex, Nifty: गुरुवार को भारत के प्रमुख शेयर बाजार इंडेक्स Sensex और Nifty अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये बढ़त खासतौर पर आईटी और बैंकिंग शेयरों में आई मजबूती की वजह से देखने को मिली।

इसका कारण अमेरिका की फेडरल रिजर्व द्वारा फेड रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करना और साल के आखिर तक और भी कटौती के संकेत देना है। इससे ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव माहौल बना और भारतीय बाजारों को भी सपोर्ट मिला।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

खबर लिखे जानें तक सुबह 11:35 बजे तक सेंसेक्स 0.37% या 309.66 अंक चढ़कर 83,003.37 अंक पर कारोबार कर रहा था तो वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 0.38% या 96.80 अंक चढ़कर 25,427.05 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

इन कारणों से आई बाजार में रैली

US Fed द्वारा दो और बार दरों में कटौती का संकेत: फेड द्वारा ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की घोषणा की गई, और इसके बाद दो और कटौती के संकेत दिए गए। इससे फॉरेंन कैपिटल इनफ्लो में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारतीय बाजार को सपोर्ट मिल सकता है।

मजबूत ग्लोबल संकेत: एशिया के ज्यादातर शेयर बाजारों में आज तेजी देखने को मिली, खासतौर पर कोरिया, जापान और शंघाई के बाजार हरे निशान में रहे। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.16% गिरकर 67.86 डॉलर प्रति बैरल हो गई। इससे भारत को तेल आयात बिल कम करने में मदद मिलती है और महंगाई पर दबाव भी कम होता है।

India VIX में गिरावट: वोलाटिलिटी इंडेक्स India VIX में 2.76% की गिरावट आई, जो बाजार में कम अस्थिरता को दर्शाता है।

India-US ट्रेड वार्ता: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर चल रही बातचीत में अच्छी प्रगति की उम्मीद है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और उनका मनोबल मजबूत हुआ है।

IT स्टॉक्स में उछाल: भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में US Fed द्वारा ब्याज दर में कटौती के बाद 18 सितंबर को तेजी देखी गई। इससे Nifty IT इंडेक्स 1.5% बढ़कर 37,006 पर पहुंच गया।