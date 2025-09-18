scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारहाल ही में लिस्ट हुई है ये स्मॉल कैप एफएमसीजी कंपनी! अब दिया ये बड़ा अपडेट - उछला स्टॉक

हाल ही में लिस्ट हुई है ये स्मॉल कैप एफएमसीजी कंपनी! अब दिया ये बड़ा अपडेट - उछला स्टॉक

प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम सहित अन्य फूड प्रोडक्ट बेचने वाली इस स्मॉल कैप एफएमसीजी कंपनी के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 18, 2025 10:37 IST

Small Cap FMCG Stock: प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम सहित अन्य फूड प्रोडक्ट बेचने वाली स्मॉल कैप एफएमसीजी कंपनी, कृषिवाल फूड्स लिमिटेड (Krishival Foods Ltd) के शेयरों में आज 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली रही है। 

इससे पहले स्टॉक में बीते बुधवार को 2% का अपर सर्किट लगा था। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 1,043.75 करोड़ का है।

advertisement

कंपनी ने बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी का मैनेजमेंट आगामी Bharat Connect इवेंट- Rising Stars Sept - 2025 में भाग लेगा, जिसे Arihant Capital द्वारा बुधवार, 24 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

Krishival Foods Share Price

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर सुबह 10:16 बजे तक बीएसई पर 1.32% या 6.10 रुपये की तेजी के साथ 468.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.88% या 4.05 रुपये की तेजी के साथ 466 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इससे पहले कंपनी ने एक फाइलिंग में बताया था कि वो आगामी 22 सितंबर 2025 से ब्राजील नट, बादाम, पिस्ता और बाकी सूखे मेवों पर GST 12% से घटाकर 5% कर रहा है। साथ ही आइसक्रीम पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

Krishival Foods Ltd. एक FMCG कंपनी है जो देश और विदेश दोनों बाजारों के लिए अच्छी क्वालिटी और टिकाऊ फूड प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के पास सूखे मेवे, स्नैक्स, आइसक्रीम जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं और मजबूत खरीदारी का तरीका है। कंपनी का मकसद डिस्क्रीशनल कंजम्प्शन के क्षेत्र में बड़ी कंपनी बनना है।

Krishival Foods Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 20 जून 2025 को हुई थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 18, 2025