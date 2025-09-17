Stock in Focus: हीरो, होंडा, बजाज, TVS, रॉयल एनफील्ड जैसे बड़े ब्रांड को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली स्मॉल कैप कंपनी पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से 4% की तेजी देखने को मिली है। मंगलवार के कारोबार में शेयर में 19% की तेजी दर्ज की गई थी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

खबर लिखे जानें तक दोपहर 2:01 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.91% या 1.58 रुपये चढ़कर 42 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.72% या 1.50 रुपये की तेजी के साथ 41.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों है आज स्टॉक में तेजी?

आज कंपनी के शेयर में तेजी कंपनी द्वारा दी गई बड़ी जानकारी के बाद देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने शूलागिरी में ऑटो-कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक MoU साइन किया है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि ये नई फैक्ट्री शूलागिरी, कृष्णागिरी जिले के फ्यूचर मोबिलिटी पार्क में बनेगी। यहां पर सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से ऑटो पार्ट्स बनाए जाएंगे।

कंपनी ने बताया कि इस MoU के तहत, तमिलनाडु सरकार ने इस प्रोजेक्ट को समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है।

यह जो नई फैक्ट्री बनेगी, उससे पावना इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और भी बढ़ेगी, साथ ही कंपनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पकड़ और मजबूत होगी। इसके अलावा, यह कदम तमिलनाडु को “फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशन्स” का एक बड़ा हब बनाने के राज्य सरकार के विजन में भी मदद करेगा।

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वप्निल जैन ने कहा कि हमें गर्व है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ साझेदारी कर रहे हैं। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि टैलेंट को आगे बढ़ने के नए मौके भी मिलेंगे और राज्य की मजबूत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और सपोर्ट मिलेगा।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

advertisement

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।