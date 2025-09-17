Urban Company Share Price: ऑनलाइन सर्विसेज मार्केटप्लेस अर्बन कंपनी (Urban Company) के शेयरों की लिस्टिंग आज तगड़े प्रीमियम पर हुई है। कंपनी का शेयर NSE पर अपने आईपीओ प्राइस ₹103 के मुकाबले 57.52% के प्रीमियम पर ₹162.25 पर हुई जबकि BSE पर स्टॉक 56.31% के प्रीमियम के साथ ₹161 पर लिस्ट हुआ।

लिस्टिंग डे पर रिकॉर्ड मुनाफा

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पहले दिन ही शेयर ₹179 के इंट्राडे हाई तक गया, जिससे निवेशकों को लगभग 74% लिस्टिंग गेन मिला। शेयर ने रिटेल इन्वेस्टर्स को ₹11,020 और HNI बिडर्स को ₹1.54 लाख का मुनाफा दिलाया। IPO ने कुल ₹1,900 करोड़ जुटाए, जिसमें ₹472 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹1,428 करोड़ का OFS शामिल था।

अब निवेशक क्या करें?

मेहता इक्विटीज के प्रशांत टापसे ने कहा कि यह इस सेगमेंट की इकलौती संगठित कंपनी है, इसलिए अलॉटेड निवेशकों को लॉन्ग-टर्म के लिए Hold करना चाहिए, जबकि जिन्हें शेयर अलॉट नहीं हुए हैं, वे किसी Dip का इंतजार करें और तभी एंट्री लें।

Master Capital Services का भी मानना है कि शहरी इलाकों में संगठित सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए अलॉटमेंट पाने वालों के लिए लॉन्ग-टर्म Hold बेहतर विकल्प है, वहीं बाकी निवेशक गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं।

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट की शिवानी न्याती का सुझाव है कि जिन निवेशकों को अलॉटमेंट मिला है, वे आंशिक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी हिस्से को लंबे समय तक Hold करें। एक्सपर्ट ने निवेशकों को ₹120 पर स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह दी है।

IPO की जबरदस्त मांग

Urban Company के IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। यह इश्यू 103.63 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा इस कंपनी में काफी मजबूत है। कुल मिलाकर 44.92 लाख लोगों ने इस IPO के लिए अप्लाई किया।

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी देखने को मिली, जहां यह हिस्सा 140.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) का हिस्सा भी 74.04 गुना भरा गया। रिटेल निवेशकों ने भी जोरदार भागीदारी दिखाई, और उनका हिस्सा 39.25 गुना सब्सक्राइब हुआ। कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्से को भी 36.79 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

इस भारी सब्सक्रिप्शन से साफ है कि Urban Company का आईपीओ निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है और इसे लेकर बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है।