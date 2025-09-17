scorecardresearch
शेयर बाज़ार

इस स्मॉल कैप कंपनी को मिला ₹168 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट! 5% से ज्यादा उछला शेयर - आपके पास है?

स्टॉक आज बीएसई पर ट्रेडिंग के लिए 679.80 रुपये पर खुला था और अब तक इसने अपना इंट्राडे हाई 697.05 रुपये को टच कर लिया है। जानिए क्यों आई शेयरों में तेजी?

Gaurav Kumar
Sep 17, 2025 11:29 IST

Krystal Integrated Services Share: बीएसई स्मॉलकैप पर लिस्ट कंपनी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज (Krystal Integrated Services) के शेयरों में आज 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक आज बीएसई पर ट्रेडिंग के लिए 679.80 रुपये पर खुला था और अब तक इसने अपना इंट्राडे हाई 697.05 रुपये को टच कर लिया है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक सुबह 11:12 बजे तक कंपनी का शेयर 2.02% या 13.35 रुपये की तेजी के साथ 673.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.04% या 13.50 रुपये चढ़कर 673.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों आई शेयर में तेजी?

दरअसल मंगलवार को कारोबारी समय के बाद कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे आंध्र प्रदेश सरकार के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME) से तीन साल का ₹168 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को Zone-I के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, हॉस्टलों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में सैनिटेशन और हाउसकीपिंग सेवाएं देनी होंगी।

यह जोन श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पर्वतिपुरम मन्यम, अल्लूरी सीतारामराजू, विशाखापट्टनम, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा और ईस्ट गोदावरी जिलों को कवर करता है। कंपनी आधुनिक उपकरणों और टेक्नोलॉजी-आधारित प्रक्रियाओं के साथ प्रशिक्षित स्टाफ तैनात करेगी।

कंपनी के सीईओ संजय दिघे ने कहा कि आंध्र प्रदेश DME के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट हेल्थकेयर इंफ्रा में क्रिस्टल की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज कम्यूनिटी के लिए लाइफलाइन हैं और उनकी सैनिटेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी और अवसर दोनों है। 

हाल ही में मिले हैं कई कॉन्ट्रैक्ट

क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज़ लिमिटेड को जुलाई 2025 में तीन बड़े प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। सबसे पहले, कंपनी को पटना हवाईअड्डे के नए टर्मिनल के प्रबंधन के लिए ₹20.26 करोड़ का तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिला है।

दूसरा कॉन्ट्रैक्ट महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिला है, जिसकी कीमत ₹31.55 करोड़ है और यह भी तीन साल की अवधि के लिए है।

तीसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम से मिला है, जिसकी कीमत ₹32.38 करोड़ है और यह भी तीन साल के लिए है।

वित्तीय प्रदर्शन

FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹63 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹49 करोड़ के मुकाबले लगभग 28% की बढ़त दर्शाता है। वहीं, बिक्री से प्राप्त राजस्व ₹1213 करोड़ रहा, जो FY24 में ₹1022 करोड़ था। इस तरह कंपनी की बिक्री में 18.67% की वृद्धि दर्ज की गई है।

कंपनी के बारे में 

क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर में है। कंपनी अलग-अलग सेक्टरों में अपनी सेवाएं देती है, जैसे हॉस्पिटल (स्वास्थ्य सेवा), स्कूल-कॉलेज (शिक्षा), सरकारी दफ्तर, मेट्रो और ट्रांसपोर्ट, और रिटेल सेक्टर।

सिर्फ सफाई या रखरखाव ही नहीं, बल्कि कंपनी स्टाफ देने, पेरोल (सैलरी सिस्टम) संभालने, सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा और खाना (कैटरिंग) जैसी सर्विस भी देती है।

बीते कुछ सालों में कंपनी का कारोबार काफी बढ़ा है। FY21 से FY25 के बीच इसके ग्राहकों की संख्या 262 से बढ़कर 461 हो गई है। वहीं, जिन जगहों पर यह काम करती है, वो 1,962 से बढ़कर 3,209 हो चुकी हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 17, 2025