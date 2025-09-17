scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस लॉजिस्टिक कंपनी के शेयरों को NSE पर लिस्टिंग की मिली मंजूरी! आज 15% उछला स्टॉक - कीमत ₹50 से कम

इस लॉजिस्टिक कंपनी के शेयरों को NSE पर लिस्टिंग की मिली मंजूरी! आज 15% उछला स्टॉक - कीमत ₹50 से कम

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर ट्रेडिंग के लिए 41.87 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 47.68 रुपये को टच कर लिया है। कंपनी का मार्केट कैप 487.39 करोड़ का है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 17, 2025 10:23 IST

Tiger Logistics Share Price: लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी टाइगर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड (Tiger Logistics (India) Ltd) के शेयरों में आज बंपर तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक स्टॉक करीब 15% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। सुबह 10:08 बजे तक बीएसई पर कंपनी का शेयर 14.73% या 5.92 रुपये की तेजी के साथ 46.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

क्यों है आज शेयर में तेजी?

स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी की एक बड़ी घोषणा किए जानें के बाद आई है। दरअसल मंगलवार को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे अपने शेयर NSE पर लिस्ट करने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि फिलहाल Tiger Logistics का शेयर सिर्फ BSE पर ही लिस्ट है।

कब होगी लिस्टिंग?

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि Tiger Logistics के शेयरों की लिस्टिंग NSE पर गुरुवार 18 सितंबर को होगी। शेयर का सिंबल 'TIGERLOGS' होगा। एनएसई पर कंपनी के 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10,57,25,000 (10.5 करोड़) इक्विटी शेयरों के लिस्टिंग की मंजूरी मिली है।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यह कदम हमारे ग्रोथ के सफर में एक बड़ा माइलस्टोन है और हमारे उस रणनीतिक लक्ष्य के साथ जुड़ा है जिसमें हम बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना, ज्यादा निवेशकों तक पहुंच बनाना और शेयरधारकों से जुड़ाव को मजबूत करना चाहते हैं।

कंपनी ने कहा कि एनएसई (NSE) पर लिस्टिंग से ट्रेडिंग में तेजी आएगी, ज्यादा बड़े और छोटे निवेशक जुड़ेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
