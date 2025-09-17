scorecardresearch
Groww ने आईपीओ के लिए सेबी के पास दायर की अपडेटेड DRHP! ₹7,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में कंपनी - Details

इस आईपीओ के जरिए कंपनी ₹6,000 से ₹7,000 करोड़ जुटाना का प्लान कर रही है। ग्रो को मई में ही  आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई थी।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 17, 2025 11:02 IST

Groww IPO Update: स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Groww की पैरेंट कंपनी, Billionbrains Garage Ventures ने Groww IPO के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI (सेबी) के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ₹6,000 से ₹7,000 करोड़ जुटाना का प्लान कर रही है। ग्रो को मई में ही  आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई थी।

IPO डिटेल्स

कंपनी ₹1,060 करोड़ का फ्रेश इश्यू लाएगी, जबकि ऑफर फॉर सेल (OFS) का साइज ₹5,000-₹6,000 करोड़ हो सकता है। कुल मिलाकर यह आईपीओ लगभग ₹7,060 करोड़ तक हो सकता है।

इस आईपीओ का लॉट साइज, निवेश की न्यूनतम राशि और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की जानकारी आने वाले हफ्तों में तय होगी। प्रमोटर्स सिर्फ 0.07% हिस्सेदारी बेचेंगे।

आीपीओ का मकसद

इस इश्यू से जुटाए गए पैसों का उपयोग वेल्थ मैनेजमेंट, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF), कमोडिटीज और लोन अगेंस्ट शेयर्स जैसे नए उत्पादों के विस्तार में होगा। साथ ही, शुरुआती निवेशकों को आंशिक एग्जिट मिलेगा।

वित्तीय प्रदर्शन

2016 में स्थापित Groww ने FY25 में ₹1,824 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। Q1 FY26 में इसका मुनाफा ₹378 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 11% अधिक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 44% और कॉन्ट्रिब्यूशन मार्जिन 85% रहा। Groww का 80% से अधिक ग्राहक अधिग्रहण ऑर्गेनिक है और तीन साल की रीटेंशन रेट 77% रही है।

मार्केट शेयर और ग्रोथ

जून 2025 तक Groww के एनएसई (NSE) पर 1.26 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स थे, यानी कंपनी का मार्केट शेयर 26.27% रहा। पूरे FY25 के दौरान Groww के जरिए कुल ₹34,000 करोड़ का SIP इनफ्लो हुआ, जो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के SIP इनफ्लो का करीब 11.76% है।

SIP सेगमेंट की बात करें तो Groww की एक्टिव हिस्सेदारी 18.5% रही, यानी हर पांच में से करीब एक SIP इनके प्लेटफॉर्म से हो रही थी। साथ ही, यूनिक म्यूचुअल फंड निवेशकों की बात करें तो Groww की हिस्सेदारी 16% रही, जो दिखाता है कि बड़ी संख्या में लोग म्यूचुअल फंड निवेश के लिए Groww को पसंद कर रहे हैं।

Groww का मुकाबला Angel One, Zerodha और Motilal Oswal जैसी कंपनियों से है। फिर भी FY24-FY25 के बीच NSE एक्टिव यूजर्स की नेट एडिशन में Groww की हिस्सेदारी 45.45% रही और नए डिमैट अकाउंट खोलने में 25.8% मार्केट शेयर हासिल किया।

IPO की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स, अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
