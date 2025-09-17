scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारHonasa Consumer पर ब्रोकरेज Emkay Global ने दी ‘Sell’ रेटिंग - शेयर में 18% की गिरावट की उम्मीद

Honasa Consumer पर ब्रोकरेज Emkay Global ने दी ‘Sell’ रेटिंग - शेयर में 18% की गिरावट की उम्मीद

ब्रोकरेज ने यह टारगेट वैल्यूएशन 3x सेल्स, 37x P/E और 31x EV/Ebitda के आधार पर दिया है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर दोपहर 12:13 बजे तक 0.65% या 2 रुपये गिरकर 304.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 17, 2025 12:18 IST

Honasa Consumer Share Price: ब्रोकरेज हाउस Emkay Global ने Mamaearth की पेरेंट कंपनी Honasa Consumer पर अपनी ‘Sell’ रेटिंग को बनाए रखा है। कंपनी मैनेजमेंट के साथ बिजनेस की मौजूदा स्थिति, GST सुधार और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर हुई बातचीत के बाद ब्रोकरेज ने सितंबर 2026 के लिए ₹250 का टारगेट प्राइस तय किया है। यह मौजूदा स्तर से 18% संभावित गिरावट का संकेत देता है।

ब्रोकरेज ने यह टारगेट वैल्यूएशन 3x सेल्स, 37x P/E और 31x EV/Ebitda के आधार पर दिया है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर दोपहर 12:13 बजे तक 0.65% या 2 रुपये गिरकर 304.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.54% या 1.65 रुपये टूटकर 304.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी की रणनीति

Q2FY25 में लगभग ₹63 करोड़ के डेस्टॉकिंग के बाद, Honasa अब टॉप 100 शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन रीवैंप कर सात प्रमुख कैटेगरी पर फोकस कर रही है जिसमें फेस वॉश, शैम्पू, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक, सीरम और बेबी केयर शामिल है।

मैनेजमेंट ने M&A के जरिए फ्रैगरेंस और फेमिनिन हाइजीन में विस्तार की योजना बनाई है। भविष्य में ओरल केयर, ब्यूटी एक्सेसरीज और न्यूट्रास्यूटिकल्स में एंट्री की संभावना भी है। फिलहाल कंपनी का फोकस स्केल बढ़ाने पर है।

ब्रांड और पोर्टफोलियो अपडेट

Honasa Consumer की ब्रांड्स तेजी से अपने पोर्टफोलियो को विस्तार दे रही हैं। Aqualogica अब केवल सनस्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह बॉडी मिस्ट और मॉइस्चराइजर जैसी कैटेगरी में भी प्रवेश कर चुका है। इससे ब्रांड की मौजूदगी स्किनकेयर से बढ़कर परफ्यूम और बॉडी केयर तक हो रही है।

वहीं Dr Sheth’s को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। कंपनी मॉइस्चराइजर और सीरम के नए वेरिएंट्स लॉन्च कर रही है, जिससे ग्राहकों को स्किन टाइप और जरूरत के हिसाब से ज्यादा ऑप्शन मिल सकें।

Mamaearth की बात करें तो इसकी 60% जनरल ट्रेड बिक्री देश के टॉप 50 शहरों से आती है। कंपनी का कुल राजस्व 55% ई-कॉमर्स चैनलों से और 45% ऑफलाइन चैनलों से आता है। यह संतुलन दिखाता है कि Mamaearth न केवल ऑनलाइन मार्केट में मजबूत पकड़ रखती है, बल्कि ऑफलाइन रिटेल में भी तेजी से विस्तार कर रही है।

GST और डिमांड आउटलुक

अब साबुन, शैम्पू और हेयर ऑयल जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट 5% GST स्लैब में आ गए हैं। ये प्रोडक्ट Honasa Consumer के पोर्टफोलियो का छोटा यानी लो-टीन रेवेन्यू शेयर वाला हिस्सा हैं।

कंपनी अब इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती पर विचार कर रही है, खासतौर पर SKU-लेवल पर, क्योंकि इनमें फिलहाल छोटे पैक मौजूद नहीं हैं। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि मार्केट में मांग को लेकर माहौल अच्छा है, लेकिन सप्लाई चेन से जुड़ी कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।

Emkay का अनुमान

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि Q2FY25 में लो-बेस इफेक्ट के चलते रिजल्ट बेहतर रहेंगे और हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख सकती है। हालांकि, Mamaearth ब्रांड की रिकवरी सप्लाई चेन स्टेबलाइजेशन पर निर्भर रहेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
