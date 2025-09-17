HMA Agro Industries Share Price: मांस और मांस से बने प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (HMA Agro Industries Ltd) के शेयरों में आज 5% की तेजी देखने को मिली है। 1,589.44 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल कैप कंपनी का शेयर 40 रुपये से भी कम का है।

फिलहाल सुबह 11:34 बजे तक एनएसई पर कंपनी का शेयर 2.67% या 0.83 रुपये चढ़कर 31.88 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.42% या 0.75 रुपये चढ़कर 31.74 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

स्टॉक में आज तेजी के पीछे की वजह ट्रेडिंग वॉल्यूम है। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 11:19 बजे तक कंपनी के 47,786 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

HMA Agro Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत और पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 37 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 58 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।

HMA Agro Industries के बारे में

एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज भारत की एक जानी-मानी मांस और कृषि उत्पाद निर्यात करने वाली कंपनी है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। कंपनी अपने उत्पाद 'Black Gold', 'Kamil', 'Fresh Gold' और 'Green Gold' जैसे ब्रांड नामों के तहत बेचती है।

HMA Agro मुख्य रूप से फ्रोजन बफेलो मीट का उत्पादन और निर्यात करती है, लेकिन इसके अलावा यह बासमती चावल, मछली, फल-सब्जियां और पेट फूड्स जैसे अन्य कृषि प्रोडक्ट भी हैं।

कंपनी के पास पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट हैं, और यह मीडिल इस्ट, मलेशिया, मिस्र जैसे कई देशों में निर्यात करती है।

वित्तीय रूप से देखा जाए तो HMA Agro ने FY25 में करीब ₹5133 करोड़ का राजस्व हासिल किया, और नेट प्रॉफिट ₹8.77 करोड़ के आसपास रहा। हालांकि कुछ समय पहले कंपनी को अपने अलिगढ़ प्लांट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था, लेकिन अब यह दोबारा सुचारु रूप से काम कर रहा है। कंपनी ने जून 2023 में करीब ₹480 करोड़ का IPO भी लॉन्च किया था।