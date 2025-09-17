scorecardresearch
ग्रोथ या डिविडेंड - म्यूचुअल फंड का कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही?

ग्रोथ या डिविडेंड - म्यूचुअल फंड का कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही?

जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं- ग्रोथ और डिविडेंड। अब सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है और आपको कौन-सा चुनना चाहिए?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 17, 2025 13:05 IST

Growth Option vs Dividend Option in Mutual Funds: जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं- ग्रोथ और डिविडेंड। अब सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है और आपको कौन-सा चुनना चाहिए?

ग्रोथ ऑप्शन क्या है?

इस ऑप्शन में फंड का मुनाफा निवेशकों को कैश में नहीं दिया जाता, बल्कि फंड में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। इससे निवेश की वैल्यू कंपाउंडिंग की वजह से समय के साथ तेजी से बढ़ती है।

मान लीजिए ₹1,00,000 निवेश पर 10% रिटर्न मिलने पर आपका निवेश ₹1,10,000 हो जाएगा। अगले साल रिटर्न ₹1,10,000 पर मिलेगा, जिससे लंबी अवधि में बड़ी संपत्ति बनेगी।

ग्रोथ ऑप्शन किसके लिए सही?

ग्रोथ ऑप्शन उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया होता है जो लंबी अवधि तक निवेश करना चाहते हैं और जिन्हें अभी तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है।

अगर आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं या अपने भविष्य के बड़े लक्ष्यों जैसे बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, तो ग्रोथ ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। इसमें आपके निवेश की पूरी कमाई फंड में ही फिर से लगाई जाती है, जिससे पैसा समय के साथ ज्यादा तेजी से बढ़ता है।

डिविडेंड ऑप्शन क्या है?

इसमें फंड अपने मुनाफे का हिस्सा निवेशकों को डिविडेंड के रूप में देता है। यह भुगतान मंथली, तिमाही या एनुअल हो सकता है। ध्यान दें कि डिविडेंड कोई अतिरिक्त इनकम नहीं है। डिविडेंड मिलने के बाद आपके निवेश की NAV घट जाती है।

डिविडेंड ऑप्शन किसके लिए सही?

डिविडेंड ऑप्शन उन लोगों के लिए सही होता है जो रिटायर्ड हैं या जिन्हें अपने निवेश से नियमित आय चाहिए। अगर आप महीने या क्वार्टर में कुछ पैसे निकालकर अपने खर्चों को पूरा करना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है।

इसके अलावा ऐसे निवेशक जो कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं और समय-समय पर पैसे लेना पसंद करते हैं, उनके लिए डिविडेंड ऑप्शन सही रहता है। इसमें फंड आपकी कमाई का एक हिस्सा आपको कैश में देता रहता है।

कौन सा बेहतर है?

अगर आप लंबी अवधि में अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्रोथ ऑप्शन बेहतर होता है क्योंकि इसमें आपका निवेश फंड में ही रहता है और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है।

वहीं, अगर आपको समय-समय पर नियमित आय चाहिए, तो डिविडेंड ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इससे आपके कुल रिटर्न पर असर पड़ सकता है क्योंकि डिविडेंड मिलने पर आपका निवेश कम हो जाता है। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 17, 2025