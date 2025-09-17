Maruti Suzuki Victoris vs Creta, Seltos, Taigun, Curvv: फीचर्स, प्राइस, पावरट्रेन, इंटीरियर फीचर्स कंपेयर

मिड-साइज SUV बाजार में Maruti Suzuki ने अपनी नई पेशकश Victoris उतारी है। यह सेगमेंट पहले से ही Hyundai Creta, Kia Seltos, VW Taigun, Skoda Kushaq, Tata Curvv, Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसी पॉपुलर गाड़ियों से भरा हुआ है।

Victoris की खासियत है कम्पेटिटिव प्राइसिंग, मल्टीपल पावरट्रेन (स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और CNG समेत) और फीचर-लोडेड केबिन जिसमें Level-2 ADAS और Dolby Atmos साउंड सिस्टम जैसी फीचर्स शामिल हैं।

डाइमेंशन की तुलना

Victoris की लंबाई 4,360mm है, जो Creta, Kushaq और Taigun से बड़ी है। व्हीलबेस 2,600mm का है, जबकि Seltos और Creta का 2,610mm है। Tata Curvv और Hyryder के मुकाबले Victoris ऊंचाई में थोड़ी ज्यादा है।

इंटीरियर फीचर्स के बीच तुलना

Victoris में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 10.1-इंच इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर, Dolby Atmos ऑडियो और ADAS मिलते हैं।

Creta और Seltos में भी प्रीमियम फीचर्स हैं, लेकिन Victoris Dolby Atmos और ADAS के साथ अलग पहचान बनाता है।

Curvv का 500L बूट स्पेस Victoris पर भारी पड़ता है।

Kushaq और Taigun ADAS नहीं देते, जिससे Victoris का टेक-एज बढ़ जाता है।

पावरट्रेन ऑप्शन की तुलना

Victoris कई पेट्रोल विकल्प के साथ आता है:

1.5L K-सीरीज पेट्रोल (103bhp)- 5MT/6AT

1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (116bhp)- e-CVT

S-CNG (87bhp)- 5MT

ALLGRIP 4x4- 6AT

वहीं Creta/Seltos डीजल इंजन का विकल्प भी देते हैं। Curvv का EV वेरिएंट 585km तक की रेंज देता है, जो Victoris से इसे अलग बनाता है। VW Taigun और Skoda Kushaq अपने 1.5L टर्बो पेट्रोल (150bhp) इंजन से परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं।

प्राइस की तुलना

Victoris की शुरुआती कीमत ₹10.50 लाख है और टॉप वेरिएंट ₹19.99 लाख का है।

Creta: ₹11.11- ₹20.92 लाख

Seltos: ₹11.19- ₹20.56 लाख

Taigun: ₹11.80- ₹19.83 लाख

Kushaq: ₹10.99- ₹19.09 लाख

Curvv: ₹9.99- ₹19.52 लाख

Grand Vitara: ₹11.03- ₹20.09 लाख

Hyryder: ₹12.65- ₹20.19 लाख (GST कटौती के बाद थोड़ी सस्ती होगी)



Maruti Suzuki Victoris अपने लोअर प्राइस बैंड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और CNG ऑप्शन, और ADAS + Dolby Atmos जैसे फीचर्स के साथ सेगमेंट में अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि Creta और Seltos जैसे बेस्ट-सेलर्स की मजबूत पकड़ और Curvv EV की इलेक्ट्रिक बढ़त इसके लिए बड़ी चुनौती होगी।