अगस्त 2025 में भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा रहा। लेकिन इस बार टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। टाटा मोटर्स ने पिछले महीने Tata Nexon के 14,004 यूनिट्स बेचे जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा है।

जहां नेक्सॉन की 14,004 यूनिट्स बिकीं, वहीं इसके मुकाबले में Maruti Suzuki Brezza की 13,620 यूनिट्स, Maruti Suzuki Fronx की 12,422 यूनिट्स, Hyundai Venue की 8,109 यूनिट्स, Kia Sonet की 7,741 यूनिट्स, और Mahindra XUV 3XO की सिर्फ 5,521 यूनिट्स ही बिक सकीं। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टाटा नेक्सॉन ने इस सेगमेंट में एक मजबूत पकड़ बना ली है और बाकी ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है।

Nexon की सफलता के पीछे क्या कारण?

नेक्सॉन की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसका डायवर्सिफाइ पावरट्रेन ऑप्शन, जो हर तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है।

यह SUV पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक चारों ऑप्शन में उपलब्ध है। पेट्रोल वेरिएंट में 1.2-लीटर Revotron टर्बो-पेट्रोल इंजन (120bhp, 170Nm) के साथ 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड AMT और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक (DCA) जैसे कई गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

डीजल वेरिएंट में 1.5-लीटर Revotorq इंजन (115bhp, 260Nm) है, जो 6MT और 6AMT ट्रांसमिशन के साथ आता है। CNG वेरिएंट में 1.2-लीटर इंजन (100bhp, 170Nm) के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

वहीं इलेक्ट्रिक वर्जन (Nexon.ev) में दो बैटरी पैक- 30kWh और 45kWh का विकल्प है, जिसमें बड़ी बैटरी 489km ARAI रेंज (करीब 350km असली दुनिया में) देती है। ये सारे विकल्प Nexon को बाकी गाड़ियों से अलग और ज्यादा पसंदीदा बनाते हैं।

कीमत और पोजिशनिंग

नेक्सॉन की कीमत भी उसकी सफलता का एक अहम कारण है, क्योंकि यह अलग-अलग बजट और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई रेंज में उपलब्ध है।

इसके ICE (पेट्रोल/डीजल) और CNG वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत ₹7.99 लाख से ₹15.59 लाख के बीच है, जबकि Nexon.ev (इलेक्ट्रिक वर्जन) की कीमत ₹12.49 लाख से ₹17.49 लाख तक जाती है।

इस तरह की डिटेल प्राइस रेंज और वैरायटी ने Nexon को हर तरह के ग्राहकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना दिया है, चाहे वे बजट-कंजर्वेटिव हों या फीचर्स और टेक्नोलॉजी के शौकीन।

Tata Motors के लिए Nexon सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि ब्रांड की पैसेंजर व्हीकल स्ट्रैटेजी का स्तंभ साबित हो रही है, जो लगातार बिक्री चार्ट्स में उसकी मजबूती को दर्शा रही है।