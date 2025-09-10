Royal Enfield Bike Price: नए जीएसटी रेट के बाद 350cc या 350cc से नीचे की बाइक पर जीएसटी अब 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 22 सितंबर से ये नई दरें लागू होंगे। 350cc बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) दिग्गज प्लेयर है।

रॉयल एनफील्ड ने बुधवार को घोषणा की कि वह हालिया जीएसटी रेट कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देगा। इसका फायदा मोटरसाइकिल्स, सर्विस, अपैरल और एक्सेसरीज सभी पर मिलेगा। कंपनी की लोकप्रिय 350cc रेंज पर दामों में ₹22,000 तक की कमी होगी।

नई कीमतों का असर

जीएसटी कटौती के बाद Royal Enfield Classic 350 के बेस मॉडल की कीमत अब ₹1,97,253 से घटकर लगभग ₹1,77,253 हो गई है, जबकि टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत ₹2,34,972 से घटकर करीब ₹2,14,972 हो गई है।

वहीं, Royal Enfield Bullet 350 के बेस ट्रिम की कीमत ₹1,76,625 से घटकर ₹1,56,625 हो गई है और टॉप-एंड वेरिएंट अब ₹2,20,466 की बजाय ₹2,00,466 में मिलेगा।

अगर Royal Enfield Hunter 350 की बात करें तो इसका बेस मॉडल अब ₹1,49,900 से घटकर सिर्फ ₹1,27,900 में उपलब्ध होगा, जो कि काफी आक्रामक प्राइसिंग मानी जा रही है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत ₹1,81,750 से घटकर ₹1,59,750 हो गई है।

(सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं)

आयशर मोटर्स लिमिटेड के MD और रॉयल एनफील्ड के सीईओ बी गोविंदराजन ने कहा कि सरकार का यह कदम मोटरसाइकिलों को खासतौर पर नए खरीदारों के लिए और सुलभ बनाएगा। हम खुशी से यह पूरा लाभ सीधे ग्राहकों को दे रहे हैं, ताकि और ज्यादा लोग रॉयल एनफील्ड परिवार से जुड़ें। उन्होंने कहा कि 350cc प्लेटफॉर्म कंपनी की विरासत, परफॉर्मेंस और भरोसे का सही संतुलन है और अब यह और आकर्षक दामों पर उपलब्ध होगा।

जीएसटी बदलाव का दायरा

350cc तक की मोटरसाइकिल: टैक्स 28% से घटकर 18%।

350cc से ऊपर की मोटरसाइकिल: अब 40% टैक्स लगेगा, जिससे उनकी कीमतें बढ़ेंगी।

रॉयल एनफील्ड, जो मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में लीडर है, का मानना है कि यह कदम नए राइडर्स को आकर्षित करेगा और ब्रांड की अपील को और मजबूत करेगा।