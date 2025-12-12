निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड! 50,000 करोड़ रुपये का AUM पार - एलीट क्लब में हुआ शामिल

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स में से एक निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की स्कीम, Nippon India Large Cap Fund अब ₹50,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) वाले एलीट क्लब में शामिल हो चुकी है। अब यह फंड ICICI Prudential और SBI के बड़े लार्ज-कैप फंड्स की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनका AUM पहले ही ₹50,000 करोड़ पार कर चुका है।

लार्ज-कैप फंड्स को नए और कम जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। ये फंड्स ब्लू-चिप कंपनियों में निवेश करते हैं, जिनका बिजनेस मजबूत होता है और वे अपने सेक्टर में लीडर मानी जाती हैं। इसी स्थिरता के कारण लार्ज-कैप फंड्स मार्केट उतार-चढ़ाव और आर्थिक दबाव के दौरान भी मजबूत बने रहते हैं।

पिछले कुछ सालों में लार्ज-कैप फंड्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है। Nippon India Large Cap Fund ने पिछले तीन साल में 19.04% और पिछले पांच साल में 21.75% का रिटर्न दिया है।

इसी अवधि में ICICI Prudential Large Cap Fund का रिटर्न 17.86% और 19.20% रहा, जबकि Invesco India Large Cap Fund ने 17.49% और 17.91% का रिटर्न दिया।

Nippon India Large Cap Fund की रणनीति इवेस्टिंग ओवर इंडेक्सिंग पर आधारित है- यानी फंड मैनेजर बेंचमार्क को मात देने के उद्देश्य से स्टॉक्स चुनते हैं और ग्रोथ को वाजिब कीमत पर हासिल करने पर जोर देते हैं।

मार्केट जानकार मानते हैं कि लार्ज-कैप फंड्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की रीढ़ होते हैं, क्योंकि ये लंबे समय में स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। इन कंपनियों का ट्रेडिंग वॉल्यूम ऊंचा होता है, जिससे फंड मैनेजर बिना कीमत पर दबाव डाले सहज ट्रेडिंग कर पाते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि लार्ज-कैप कंपनियां भारत के कुल मार्केट कैप का 65%, BSE 500 की 60% राजस्व और लगभग 65% मुनाफे में योगदान करती हैं। यही वजह है कि लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड्स रिटायरमेंट प्लानिंग और लंबे समय के पोर्टफोलियो निर्माण जैसे टारगेट के लिए अच्छा ऑप्शन मानी जाती हैं।