बारट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर में बड़ी हलचल! कंपनी के नाम बदलने की मिली मंजूरी, बिजनेस मॉडल में हुआ बदलाव

आईटी कंपनी, बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) ने आज अपने निवेशकों को दो बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक में हलचल देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:46 बजे तक बीएसई पर 8.33% या 1.10 रुपये गिरकर 12.11 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 8.23% या 1.09 रुपये टूटकर 12.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी का नाम बदलने के प्रस्ताव को बोर्ड मेंबर्स की मिली मंजूरी

लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसके आज हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे पहले, कंपनी ने अपना नाम बदलकर 'Avio Smart Market Stack Limited' करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, जो मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू होगा।

इसी के साथ, कंपनी अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BIL Healthtech Private Limited का नाम भी नए ब्रांड पहचान के अनुरूप बदलना चाहती है। बैठक में यह भी तय हुआ कि कंपनी शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 250 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेगी।

इसके अलावा, कंपनी Kinex India Private Limited से 100 करोड़ रुपये की संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत उधार लेने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने सहमति दी।

इसके साथ ही, बोर्ड ने किसानों से जुड़ी जागरूकता पहल के लिए एक राष्ट्रीय ब्रांड एंबेसडर को नियुक्त करने का फैसला किया है और कंपनी के नए लोगो को भी मंजूरी दे दी है।

कंपनी के बिजनेस में बड़ा बदलाव

एक अन्य फाइलिंग में कंपनी ने आज बताया कि उसने अपने बिजनेस में बड़े बदलाव किया है ताकि ग्रामीण कॉमर्स, एग्रीटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कारोबार की वृद्धि को तेज किया जा सके।

कंपनी के नाम का बदलाव उसके उस विजन को दिखाता है, जिसके तहत वह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा डिजिटल और फिजिकल इकोसिस्टम बनाना चाहती है।

कंपनी किसानों तक पहुंच बढ़ाने और Avio प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय ब्रांड एंबेसडर भी नियुक्त करेगी। साथ ही, कंपनी बड़ी विस्तार योजना के तहत अपना Smart Agri Store फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च करने जा रही है, जो उसके डिजिटल मार्केटप्लेस का ऑन-ग्राउंड वर्ज़न होगा।

इन स्टोर्स में कृषि से जुड़ी सामग्री, सलाह, डिजिटल सेवाएं और प्रोक्योरमेंट की सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इसके लिए कंपनी जल्द ही फ्रेंचाइज पार्टनर्स से Expression of Interest (EoI) आमंत्रित करेगी।

इन पहलों को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए कंपनी एग्रीटेक, मार्केटप्लेस डेवलपमेंट, ग्रामीण कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सीनियर प्रोफेशनल्स की भर्ती करने की योजना बना रही है।

कंपनी अपनी गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए अनुभवी डायरेक्टर्स को बोर्ड में शामिल करने पर भी विचार कर रही है। वहीं, कंपनी ने बताया कि उसकी नई कॉर्पोरेट वेबसाइट अगले 2-3 दिनों में लाइव हो जाएगी।

इसके अलावा, कंपनी ने Project Avio की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें मल्टीलिंगुअल Avio Agritech मोबाइल ऐप और इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म का विकास शामिल है।