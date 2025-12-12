scorecardresearch
पैसालो डिजिटल का बड़ा टेक कदम! इस अपडेट के बाद उछला 50 रुपये से कम वाला स्टॉक - Details

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 12, 2025 11:24 IST

Penny Stock: 3,450.73 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, पैसालो डिजिटल लिमिटेड (Paisalo Digital Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। इसका कारण कंपनी द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी है। 

गुरुवार को बाजार बंद होने के बाज कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने अपना एडवांस एआई आधारित कस्टमर प्रोफाइलिंग और फ्रॉड डिटेक्शन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसका मकसद क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को और मजबूत बनाना है।

इस नए सिस्टम के जरिए हर ग्राहक, गारंटर और को-बॉरोअर को एक अलग वित्तीय पहचान के रूप में देखा जाएगा, जिससे डुप्लीकेट प्रोफाइल, अधिक कर्ज और जोखिम भरे पैटर्न को जल्दी पहचानना संभव होगा।

यह तकनीक लोन अंडरराइटिंग को और सटीक बनाएगी। इसके साथ-साथ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अनरिजवर्ड ग्राहकों को ज्यादा जिम्मेदारी से लोन देने में मदद करेगी। इसके साथ ही कंपनी ने GenAI आधारित कॉलिंग सिस्टम भी शुरू किया है, जो लोन रिकवरी और ग्राहक संवाद को बेहतर करेगा।

फाइलिंग के मुताबिक यह फ्रेमवर्क पैसालो के सभी प्रमुख लोन सेगमेंट- जैसे माइक्रो LAP, आय सृजन लोन और MSME फाइनेंसिंग में लागू किया जाएगा।

एआई इंजन ग्राहक स्कोरिंग के लिए पेमेंट हिस्ट्री, संपत्ति, जनसांख्यिकीय विवरण, इनकम स्टैबिलिटी, बैंक ट्रांजैक्शन और गिरवी से जुड़े डेटा का एनालिसिस करेगा, जिससे पर्सनल और सटीक लोन निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

पैसालो डिजिटल के डिप्टी एमडी संतानु अग्रवाल के अनुसार, एआई आधारित जोखिम वैल्यूएशन जिम्मेदार लेंडिंग को मजबूत करेगा, निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा और जोखिम की शुरुआती पहचान सुनिश्चित करेगा। भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल लेंडिंग के माहौल में ऐसे फ्रॉड-रोधी और स्मार्ट मूल्यांकन टूल सुरक्षित और भरोसेमंद क्रेडिट ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं।

कंपनी का शेयर सुबह 11:19 बजे तक एनएसई पर 0.24% या 0.09 रुपये चढ़कर 37.97 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.13% या 0.05 रुपये की तेजी के साथ  37.94 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 12, 2025