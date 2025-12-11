प्री-IPO प्लेसमेंट के जरिए ICICI Prudential AMC ने जुटाए ₹4,815 करोड़! झुनझुनवाला समेत अन्य निवेशकों का बड़ा दांव

भारत की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक ICICI Prudential AMC ने अपने आईपीओ से पहले लगभग ₹4,815 करोड़ जुटाए हैं। कंनपी ने यह रकम प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए जुटाया है। कंपनी का आईपीओ शुक्रवार 12 दिसंबर से खुलेगा जिसे निवेशक 16 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

30 सितंबर, 2025 तक क्वाटर्ली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट (QAAUM) के मामले में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की बाजार हिस्सेदारी 13.3% है।

प्रमुख निवेशकों ने लगाई बोली

कंपनी ने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के साथ मिलकर ₹2,165 प्रति इक्विटी शेयर के आईपीओ प्राइस पर कुल 22,240,841 इक्विटी शेयरों का निजी प्लेसमेंट किया है।

इस प्लेसमेंट में कई बड़े निवेशकों ने भाग लिया, जिनमें अबू धाबी स्थित संप्रभु कोष लुनेट कैपिटल, दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रीजेंट्स - आईआईएफएल एसेट मैनेजमेंट, सर्व इन्वेस्टमेंट्स, और प्रशांत जैन द्वारा प्रबंधित 3पी इंडिया इक्विटी फंड प्रमुख थे। इनके अलावा, मनीष चोकानी और मधुसूदन केला जैसे जाने-माने निवेशकों ने भी इसमें हिस्सा लिया है।

बीमा कंपनियों और आईसीआईसीआई बैंक का भी समर्थन

प्री-प्लेसमेंट में बीमा क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों ने भी निवेश किया, जिनमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस शामिल हैं।

इतना ही नहीं, ICICI बैंक ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 2% और बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ₹2,140 करोड़ का निवेश किया है।

30 सितंबर, 2025 तक, ICICI Prudential AMC के म्यूचुअल फंड QAAUM का कुल वैल्यू ₹10,147.6 बिलियन था। इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड QAAUM के मामले में यह 13.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी एएमसी थी।

ICICI Prudential AMC IPO Details

यह आईपीओ 12-16 दिसंबर तक के लिए खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड ₹2061 - ₹2165 है और लॉट साइज 6 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹12,990 का निवेश करना होगा। Kfin Technologies Ltd. इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।