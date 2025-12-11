इस एफएमसीजी कंपनी के प्रोमोटर ने खरीदे 50,000 शेयर! बोनस इश्यू की भी मिल चुकी है मंजूरी - आपका दांव है?
कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया यह जानकारी उसके प्रमोटर अतुल गर्ग द्वारा 10 दिसंबर 2025 को कंपनी के 50,000 इक्विटी शेयर (2 रुपये फेस वैल्यू) खरीदने से संबंधित है।
एफएमसीजी कंपनी, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड (GRM Overseas Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। आज कंपनी का शेयर 2 प्रतिशत से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है।
कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया यह जानकारी उसके प्रमोटर अतुल गर्ग द्वारा 10 दिसंबर 2025 को कंपनी के 50,000 इक्विटी शेयर (2 रुपये फेस वैल्यू) खरीदने से संबंधित है। इस ट्रांजैक्शन में ममता गर्ग (Seller), अतुल गर्ग (Acquirer) और हुकम चंद गर्ग (Persons Acting in Concert - PAC) शामिल हैं।
बोनस शेयर की मंजूरी
बुधवार को ही कंपनी ने एक फाइलिंग में बताया था कि बोर्ड मेंबर्स ने शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि बोनस शेयर का रेश्यो और रिकॉर्ड डेट की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।
GRM Overseas के बारे में
शुरू में यह कंपनी चावल की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग का काम करती थी, लेकिन अब यह एक कंज्यूमर स्टेपल्स देने वाली कंपनी बन रही है।
शुरुआती वर्षों में GRM ने अपना चावल मुख्य रूप से मिडल ईस्ट और यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट किया। धीरे-धीरे कंपनी ने 42 देशों में अपने चावल का बाजार बना लिया है और आज यह भारत के टॉप 5 चावल निर्यातकों में शामिल है।
GRM के पास तीन चावल प्रोसेसिंग यूनिट हैं - पानीपत (हरियाणा), नौल्था (हरियाणा), और गांधीधाम (गुजरात) में। इन यूनिट्स की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 4,40,800 मीट्रिक टन है। इसके अलावा गांधीधाम प्लांट के पास 1.75 लाख वर्ग फीट का वेयरहाउस भी है, जिससे कांडला और मुंद्रा पोर्ट से माल जल्दी भेजना आसान हो जाता है।
कंपनी अपने ‘10X, ‘Himalaya River’ और ‘Tanoush’ ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स बेचती है, और साथ ही ग्राहकों के ब्रांड नाम से भी (प्राइवेट लेबल) माल बेचती है।