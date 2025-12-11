scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगउड़ानें रद्द होने पर इंडिगो का बड़ा कदम! ट्रैवल वाउचर सहित ₹5,000 से ₹10,000 मुआवजा देने का ऐलान - Details

उड़ानें रद्द होने पर इंडिगो का बड़ा कदम! ट्रैवल वाउचर सहित ₹5,000 से ₹10,000 मुआवजा देने का ऐलान - Details

इंडिगो ने कहा कि 'गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों' को इसके अलावा ₹10,000 के ट्रैवल वाउचर भी दिए जाएंगे, जिन्हें अगले 12 महीनों में किसी भी इंडिगो ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 11, 2025 15:12 IST

IndiGo: इंडिगो ने आज घोषणा कि की हालिया फ्लाइट व्यवधानों से प्रभावित यात्रियों को ₹5,000 से ₹10,000 तक का मुआवजा दिया जाएगा। एयरलाइन के मुताबिक यह भुगतान उन सभी ग्राहकों को मिलेगा जिनकी फ्लाइट निर्धारित डिपार्चर से 24 घंटे के अंदर रद्द हुई थी।

इंडिगो ने कहा कि 'गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों' को इसके अलावा ₹10,000 के ट्रैवल वाउचर भी दिए जाएंगे, जिन्हें अगले 12 महीनों में किसी भी इंडिगो ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

advertisement

एयरलाइन ने बयान में बताया कि रद्द उड़ानों के लिए सभी जरूरी रिफंड शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें से अधिकांश आपके खातों में दिखाई भी दे चुके हैं, और बाकी जल्द ही प्रोसेस हो जाएंगे। यदि बुकिंग किसी ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई है, तो रिफंड की प्रक्रिया वहां भी शुरू कर दी गई है। इंडिगो ने यात्रियों से अनुरोध किया कि यदि उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अधूरे हों, तो मदद के लिए वे customer.experience@goindigo.in पर मेल कर सकते हैं।

एयरलाइन ने स्वीकार किया कि 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को उसके कुछ यात्री कई घंटों तक हवाईअड्डों पर फंसे रहे और भीड़भाड़ के कारण कई लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। यह बयान उस चिंताओं के बीच आया है जब बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द या विलंबित हुईं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पैसेंजर चार्टर के अनुसार, यदि दो घंटे से अधिक की फ्लाइट 24 घंटे पहले बिना बताए रद्द की जाती है, तो एयरलाइन को ₹10,000 या बेस फेयर + फ्यूल चार्ज (जो भी कम हो) का मुआवजा देना होता है। एक घंटे तक की उड़ानों पर ₹5,000, और 1.5 घंटे की उड़ानों पर ₹7,500 का अधिकार निर्धारित है - यानी इंडिगो का मुआवजा स्ट्रक्चर चार्टर के अनुसार है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 11, 2025