scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारएक के बाद एक 2 बड़ी जानकारी से उछला ये स्मॉल कैप एनबीएफसी स्टॉक! ₹50 से कम है शेयर प्राइस

एक के बाद एक 2 बड़ी जानकारी से उछला ये स्मॉल कैप एनबीएफसी स्टॉक! ₹50 से कम है शेयर प्राइस

बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 12:20 बजे तक कंपनी के 81,109 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। स्टॉक आज बीएसई पर 37.40 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 38.30 रुपये को टच किया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,446.18 करोड़ रुपये का है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 11, 2025 12:46 IST

Penny Stock: एनबीएफसी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, पैसालो डिजिटल ने बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद अपने निवेशकों को एक के बाद एक दो बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से आज कंपनी का शेयर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। 

स्टॉक दोपहर 12:31 बजे तक बीएसई पर 0.99% या 0.37 रुपये चढ़कर 37.89 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.40% या 0.15 रुपये चढ़कर 37.87 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 12:20 बजे तक कंपनी के 81,109 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। स्टॉक आज बीएसई पर 37.40 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 38.30 रुपये को टच किया है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3,446.18 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ने दी 2 बड़ी जानकारी

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसके ऊपर जो 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर (USD 44 million) के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCBs) बकाया हैं, उन पर 7.5% ब्याज दर के मुताबिक देय ब्याज का भुगतान कंपनी ने समय पर कर दिया है। यह भुगतान 10 दिसंबर 2025 को इसके निर्धारित समय पर किया गया है। 

वहीं एक अन्य फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि पैसालो डिजिटल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी की बैठक आगामी 15 दिसंबर 2025 को होने वाली है। इस बैठक में कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के अलॉटमेंट पर विचार करेगी और इसे मंजूरी देगी।

Paisalo Digital के बारे में

कंपनी उन लोगों को लोन देती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें आम तौर पर बैंकिंग सिस्टम से आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता। कंपनी का नेटवर्क काफी बड़ा है। यह भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,380 टचपॉइंट्स के जरिए अपनी सर्विस देती है। 

कंपनी का मकसद छोटे आमदनी वाले, इनकम बढ़ाने में मदद करने वाले लोन को आसान बनाना है और भारत के लोगों के लिए एक विश्वसनीय और आसानी से पहुंचने वाला वित्तीय पार्टनर के रूप में स्थापित करना है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 11, 2025