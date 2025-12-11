scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारदिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पास है ₹30 से कम वाला ये केमिकल स्टॉक - 5 साल में चार गुना हुआ निवेशकों का पैसा

दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पास है ₹30 से कम वाला ये केमिकल स्टॉक - 5 साल में चार गुना हुआ निवेशकों का पैसा

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:10 बजे तक बीएसई पर 0.77% या 0.19 रुपये गिरकर 24.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 11, 2025 12:26 IST

स्मॉल कैप केमिकल कंपनी, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड (Fineotex Chemical Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले बुधवार को भी स्टॉक 2 प्रतिशत गिरा था।

यह गिरावट दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया द्वारा कंपनी में हिस्सेदारी घटाने के बाद आई है। खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:10 बजे तक बीएसई पर 0.77% या 0.19 रुपये गिरकर 24.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.65% या 0.16 रुपये गिरकर 24.42 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस शेयर ने निवेशकों का पैसा 5 साल में चार गुना करते हुए 386 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

आशीष कचोलिया ने कितनी घटाई हिस्सेदारी?

Trendlyne के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक आशीष कचोलिया ने सितंबर तिमाही में फाइनोटेक्स केमिकल में से 0.1% हिस्सेदारी घटाई है। अब सितंबर 2025 तक दिग्गज निवेशक के पास कंपनी की 2.6% हिस्सेदारी थी जो पहले 2.7% थी।

हाल ही में किया था बड़ा अधिग्रहण

कंपनी ने हाल ही में अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने अमेरिका की एक बड़ी कंपनी CrudeChem Technologies Group (CCT) का स्ट्रैटेजिक अधिग्रहण किया है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि यह डील उसके लिए टेक्नोलॉजी, नई मार्केट और पर्यावरण- सुरक्षित केमिकल सॉल्यूशंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बड़ा कदम साबित हो सकता है।

CrudeChem Technologies एक अमेरिकी कंपनी है जो तेल और गैस सेक्टर के लिए एडवांस्ड केमिकल एडिटिव्स और ऑयलफील्ड केमिकल्स बनाती है। यह कंपनी कई सालों से दुनिया की प्रमुख ऊर्जा और ऑयल सर्विस कंपनियों को समाधान देती रही है।

उत्तरी अमेरिका में इस उद्योग का बाजार 2025 में लगभग 11.5 बिलियन डॉलर का माना जा रहा है। इस अधिग्रहण के जरिए Fineotex तेजी से बढ़ती इस ग्लोबल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करेगी।

Fineotex Chemical के बारे में

यह एक भारतीय कंपनी है जो केमिकल और पेंट, टेक्सटाइल और कोटिंग उद्योगों के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में फिनिशिंग एजेंट्स, कोटिंग एडिटिव्स और टेक्सटाइल केमिकल्स शामिल हैं, जो फैशन, पेंट और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं।

कंपनी का ध्यान नए और टिकाऊ केमिकल्स बनाने पर है ताकि उद्योगों को बेहतर क्वालिटी और कम पर्यावरणीय प्रभाव वाला सॉल्यूशन मिल सके।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
